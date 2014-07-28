ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Додано: Нед 16 лют, 2020 09:41

24.75

Коронавирус должен добраться и до нас, лучшее лекарство от волнений это прикупить доллар.

Промпроизводство и экспорт будут огорчать.

Так что только вверх.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.