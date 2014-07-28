RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1623162416251626
Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:14

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Поздравляю «чик» с победой!
Orest - красавчик! В предыдущем этапе 3 место, в этом - второе! При заранее данном прогнозе))))
SAndriy1
 
Повідомлень: 418
З нами з: 17.01.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 13:36

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

24,10. Продолжим сползать осторожно)))
SAndriy1
 
Повідомлень: 418
З нами з: 17.01.15
Подякував: 17 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 14:37

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Итоги будут в понедельник
Прогнозы на конец февраля принимаются до конца воскресенья
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 26460
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1141 раз.
Подякували: 6255 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 22:18

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

24.5
Mayag
 
Повідомлень: 66
З нами з: 09.01.14
Подякував: 2 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 22:36

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

24.45
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6031
З нами з: 03.01.09
Подякував: 4305 раз.
Подякували: 676 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 08:22

24,68
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
Повідомлень: 5779
З нами з: 03.12.13
Подякував: 2436 раз.
Подякували: 1649 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 09:41

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

24.75
Коронавирус должен добраться и до нас, лучшее лекарство от волнений это прикупить доллар.
Промпроизводство и экспорт будут огорчать.
Так что только вверх.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15197
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3946 раз.
Подякували: 6047 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 13:42

  freeze написав:Так что только вверх.

медленно...:)
а шо делать?
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6031
З нами з: 03.01.09
Подякував: 4305 раз.
Подякували: 676 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 17:26

  freeze написав:лучшее лекарство от волнений это прикупить доллар.
Промпроизводство и экспорт будут огорчать.
Так что только вверх.


ну тогда я думаю 25 грн за долл на конец февраля
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3734
З нами з: 21.04.11
Подякував: 534 раз.
Подякували: 365 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1623162416251626
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: V2 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Прогноз курса валют НЕклассическими (альтернативными) метода
uaprofi » Пон 30 гру, 2019 02:41
3 1872
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 гру, 2019 17:01
Alex2007
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
Сергей Лазуренко » Пон 28 лип, 2014 19:19
3 7713
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 13:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 09:22
7 9391
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 09:45
Anna_Kravchenko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
РВС Банк (336)
16.02.2020 18:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.