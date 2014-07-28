Поздравляю «чик» с победой!
Orest - красавчик! В предыдущем этапе 3 место, в этом - второе! При заранее данном прогнозе))))
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 15:14
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Поздравляю «чик» с победой!
Orest - красавчик! В предыдущем этапе 3 место, в этом - второе! При заранее данном прогнозе))))
Додано: Суб 15 лют, 2020 13:36
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
24,10. Продолжим сползать осторожно)))
Додано: Суб 15 лют, 2020 14:37
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Итоги будут в понедельник
Прогнозы на конец февраля принимаются до конца воскресенья
Додано: Суб 15 лют, 2020 22:18
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
24.5
Додано: Суб 15 лют, 2020 22:36
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
24.45
а шо делать?
Додано: Нед 16 лют, 2020 08:22
24,68
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Нед 16 лют, 2020 09:41
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
24.75
Коронавирус должен добраться и до нас, лучшее лекарство от волнений это прикупить доллар.
Промпроизводство и экспорт будут огорчать.
Так что только вверх.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 16 лют, 2020 17:26
ну тогда я думаю 25 грн за долл на конец февраля
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%) КО-КО($5%)
|