Этот сезон явно не мой:)
24.52 на конец февраля
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Додано: Нед 16 лют, 2020 21:07
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Этот сезон явно не мой:)
24.52 на конец февраля
Додано: Нед 16 лют, 2020 23:13
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
24,69 на конец февраля.
24,69 на середину марта
24,69 на конец марта.
Додано: Нед 16 лют, 2020 23:19
25.1 на конец февраля.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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