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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1627162816291630
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2020 23:03

на середину марта - 24,75 за зелёный
uaprofi
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 13:41

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Черт, завтыкал вчера с прогнозом. Ну что поделать
Найду время, обновлю таблицу.
Вообще, ожидаю 24.68 на середину марта
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 03 бер, 2020 22:03

Зображення

Поздоровляємо переможців IV етапу конкурсу за I квартал 2020р!

І місце - Faceless з похибкою трохи менше 1 коп.
ІІ місце - Mayag з похибкою трохи більше 1 коп.
ІІІ місце - 10/9/9 з похибкою трохи більше 3 коп.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 07:06

  Faceless написав:Черт, завтыкал вчера с прогнозом. Ну что поделать
Найду время, обновлю таблицу.
Вообще, ожидаю 24.68 на середину марта

Я думаю никто против не будет, если ваш прогноз будет в таблице
Mayag
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 10:21

  Mayag написав:
  Faceless написав:Черт, завтыкал вчера с прогнозом. Ну что поделать
Найду время, обновлю таблицу.
Вообще, ожидаю 24.68 на середину марта

Я думаю никто против не будет, если ваш прогноз будет в таблице


Тоже не против, в том числе учитывая особые заслуги в развитии проекта :D
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 10:48

мой танк начал таять...

сливаться-не сливаться, но понемного сдаю
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 00:19

Ну, не політичні дискусії...

Из расчета на думающих:
Власть одних руках.
Поо щелчку премьер
По щелчку кабмин
Сколько надо щёлкать,чтобые земля пошла?
Больше красть нечего...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 10:06

  Очкарик написав:сливаться-не сливаться, но понемного сдаю


цель: спекуляция или "на хлебушек"/на нужды ?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 16:19

Alex2007

Для работы
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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