чик
Есть вопрос по формату ветки: кроме конкурса прогнозистов здесь что-то предполагается?
Изначально ветка создавалась для ухода из трамвайных страстей в пользу конструктивной дискуссии.
Может, хотя бы в перерывах, вернемся к былому?
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Додано: Пон 09 бер, 2020 14:20
ПОГОВОРИЛИ...
чик
Есть вопрос по формату ветки: кроме конкурса прогнозистов здесь что-то предполагается?
Изначально ветка создавалась для ухода из трамвайных страстей в пользу конструктивной дискуссии.
Может, хотя бы в перерывах, вернемся к былому?
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Вів 10 бер, 2020 18:25
когда нет Либо и еще 2-3 буйных, то на ветке ДС вполне нормальная дискуссия (к тому же там больше информированных персон)
можно местячково и здесь общаться ...т.с. в узком кругу
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 10 бер, 2020 18:35
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
как-то резко, видно держали его в рамках 24 из последних сил
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