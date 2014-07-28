чик
Есть вопрос по формату ветки: кроме конкурса прогнозистов здесь что-то предполагается?
Изначально ветка создавалась для ухода из трамвайных страстей в пользу конструктивной дискуссии.
Может, хотя бы в перерывах, вернемся к былому?
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Додано: Пон 09 бер, 2020 14:20
ПОГОВОРИЛИ...
чик
Есть вопрос по формату ветки: кроме конкурса прогнозистов здесь что-то предполагается?
Изначально ветка создавалась для ухода из трамвайных страстей в пользу конструктивной дискуссии.
Может, хотя бы в перерывах, вернемся к былому?
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Вів 10 бер, 2020 18:25
когда нет Либо и еще 2-3 буйных, то на ветке ДС вполне нормальная дискуссия (к тому же там больше информированных персон)
можно местячково и здесь общаться ...т.с. в узком кругу
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 10 бер, 2020 18:35
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
как-то резко, видно держали его в рамках 24 из последних сил
Додано: Вів 10 бер, 2020 21:11
112 - Чи почали ви скуповувати доляри?
Додано: Сер 11 бер, 2020 09:03
Alex2007
с утра подняли прием до 25,5 (Кити), скупать доллар не на что (100% в валюте)
пока картина не ясная...у нас долгов куча, посмотрим как они продержаться до 1 мая.
если НБУ будет в угоду ОВГЗ-держателям палить резервы, то они закончатся еще до майских.
тормозить рост не нужно, пусть растет хоть до 30.
в наших СМИ активно радовались падению рубля, рубль уже откатил (с 10% до 4%)
гривна уже 4% падения имеет, но у РФ есть 500ярдов резервов, а у нас 8? (т.е. почти ноль)
6мес гривне депо при 24,0-уже в малом минусе
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 11 бер, 2020 10:08
Май - тоже месяц сложный! Бондами ярд отдать и ОГВЗ в гривнах 30 ярдов
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