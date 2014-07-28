ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Додано: Сер 11 бер, 2020 09:03

Alex2007



с утра подняли прием до 25,5 (Кити), скупать доллар не на что (100% в валюте)



пока картина не ясная...у нас долгов куча, посмотрим как они продержаться до 1 мая.

если НБУ будет в угоду ОВГЗ-держателям палить резервы, то они закончатся еще до майских.

тормозить рост не нужно, пусть растет хоть до 30.

в наших СМИ активно радовались падению рубля, рубль уже откатил (с 10% до 4%)

гривна уже 4% падения имеет, но у РФ есть 500ярдов резервов, а у нас 8? (т.е. почти ноль)



6мес гривне депо при 24,0-уже в малом минусе

Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.