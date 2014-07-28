чик
Есть вопрос по формату ветки: кроме конкурса прогнозистов здесь что-то предполагается?
Изначально ветка создавалась для ухода из трамвайных страстей в пользу конструктивной дискуссии.
Может, хотя бы в перерывах, вернемся к былому?
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Додано: Пон 09 бер, 2020 14:20
ПОГОВОРИЛИ...
чик
Есть вопрос по формату ветки: кроме конкурса прогнозистов здесь что-то предполагается?
Изначально ветка создавалась для ухода из трамвайных страстей в пользу конструктивной дискуссии.
Может, хотя бы в перерывах, вернемся к былому?
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Вів 10 бер, 2020 18:25
когда нет Либо и еще 2-3 буйных, то на ветке ДС вполне нормальная дискуссия (к тому же там больше информированных персон)
можно местячково и здесь общаться ...т.с. в узком кругу
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Вів 10 бер, 2020 18:35
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
как-то резко, видно держали его в рамках 24 из последних сил
Додано: Вів 10 бер, 2020 21:11
112 - Чи почали ви скуповувати доляри?
Додано: Сер 11 бер, 2020 09:03
Alex2007
с утра подняли прием до 25,5 (Кити), скупать доллар не на что (100% в валюте)
пока картина не ясная...у нас долгов куча, посмотрим как они продержаться до 1 мая.
если НБУ будет в угоду ОВГЗ-держателям палить резервы, то они закончатся еще до майских.
тормозить рост не нужно, пусть растет хоть до 30.
в наших СМИ активно радовались падению рубля, рубль уже откатил (с 10% до 4%)
гривна уже 4% падения имеет, но у РФ есть 500ярдов резервов, а у нас 8? (т.е. почти ноль)
6мес гривне депо при 24,0-уже в малом минусе
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 11 бер, 2020 10:08
Май - тоже месяц сложный! Бондами ярд отдать и ОГВЗ в гривнах 30 ярдов
Додано: Сер 11 бер, 2020 12:19
весь год 2020 (и 21,22,23) будет крайне сложный
потерпите, Либо обещал жир еще в 2014...скоро из всех потечет
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Сер 11 бер, 2020 14:26
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Судя по карантину жир будет жирный
У меня по работе: февраль хуже февраля прошлого года на 15% по обороту и вместо небольшой прибыли в 2019 в этом году -0! Январь +- как и в прошлом году!
А март ,вместо привычного роста продаж и активности клиентов, показывает падение примерно на треть! Но с карантином ,думаю, стройматериалы вообще перестанут покупать и надеюсь, что к маю всё таки ситуация улучшится (((
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:20
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
всё в мире к чертям валится и ничего не отрастает. вопрос: куда сейчас идут деньги? (если откуда-то убывает, значит куда-то таки должно прибывать, физически правильно же ж?)
цб ставки снижают - чем это вообще все закончится, вообще непонятно....
эти наши местные дурики в нбу снизили на 1 процент. серьезно? - надеются, что кому-то нужна ихняя гривна под такие убогие ставки? Если под 10-11% желающих в очереди к овгз что-то не заметно, то ниже резко захотят? Как они в принципе собираются исполнять свой бюджет, если там заложено то ли 200, то ли 400 млрд заимствований, хз.
Если меня сильно напрягает "мировое здоровье" доллара, и его будущей цены, то гривне тем более не на что особо рассчитывать в плане крепости. Евро - такое себе удовольствие. Золото - прекрасно, но что - возврат в каменный век с брусками\кусками золота.
Хрен поймешь чего ожидать вообще. Еще некоторые сомневаются что кризис настал. Таки настал. И достанется по-ходу всем без исключения.
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:26
Alex2007 Доброго дня. Что оно все рушится очень быстро... Это начало или уже активная фаза?
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