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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1629163016311632
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:37

  kravchukmv1987 написав:Alex2007 Доброго дня. Что оно все рушится очень быстро... Это начало или уже активная фаза?


Например,
https://www.capital.ua/ru/news/139031-a ... ronavirusa
Сейчас еще ниже - почти возле значений конца 2017 года.

Торги на биржах США остановлены из-за падения на 7%
12.03.2020 / 15:56
Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/139067-t ... z6GUCkOZCt


Крипта например, тоже пошла копать дно, хотя держалась относительно высоко; ну хотя она далеко не для всех показатель, но тем не менее.

Насчет "начало или уже активная фаза" - я хз. :D Может оно все - и баксы, и доуджонсы, и бетховены, и ойро вообще все обнулится к ипеням. :mrgreen: Тем более вроде говорили, летом метеорит близко возле Земли пролетает - может случайно Тихий океан заденет https://www.ukrinform.ru/rubric-technol ... satik.html. (упд: ааа, это он уже пролетел 15 февраля ; но ничего - не этот, так другой появится) :mrgreen:
Alex2007
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