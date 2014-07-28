ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Крипта например, тоже пошла копать дно, хотя держалась относительно высоко; ну хотя она далеко не для всех показатель, но тем не менее.
Насчет "начало или уже активная фаза" - я хз. Может оно все - и баксы, и доуджонсы, и бетховены, и ойро вообще все обнулится к ипеням. Тем более вроде говорили, летом метеорит близко возле Земли пролетает - может случайно Тихий океан заденет https://www.ukrinform.ru/rubric-technol ... satik.html. (упд: ааа, это он уже пролетел 15 февраля ; но ничего - не этот, так другой появится)