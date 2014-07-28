ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Чет 12 бер, 2020 16:37
kravchukmv1987 написав: Alex2007
Доброго дня. Что оно все рушится очень быстро... Это начало или уже активная фаза?
Например,
https://www.capital.ua/ru/news/139031-a ... ronavirusa
Сейчас еще ниже - почти возле значений конца 2017 года.
Крипта например, тоже пошла копать дно, хотя держалась относительно высоко; ну хотя она далеко не для всех показатель, но тем не менее.
Насчет "начало или уже активная фаза" - я хз.
Может оно все - и баксы, и доуджонсы, и бетховены, и ойро вообще все обнулится к ипеням.
Тем более вроде говорили, летом метеорит близко возле Земли пролетает - может случайно Тихий океан заденет
https://www.ukrinform.ru/rubric-technol ... satik.html
. (упд: ааа, это он уже пролетел 15 февраля ; но ничего - не этот, так другой появится)
Alex2007
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Додано: Нед 15 бер, 2020 12:12
[quote="4887408:Faceless"]
в этот раз все промахнулись на 2 гривны (+/-)
средний курс 27,15-20
(можно фиксировать уже сейчас)
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prodigy
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Додано: Нед 15 бер, 2020 13:45
prodigy
То ли еще будет с новым прогнозом на 31.03
SAndriy1
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Додано: Нед 15 бер, 2020 14:06
SAndriy1 написав:
prodigy
То ли еще будет с новым прогнозом на 31.03
если экстраполировать рост за неделю на наступные две, то надо "прогнозировать" в районе 30-31 (надеюсь такого не случиться, хотя это не худшее для народа)
ничего не ясно...будет рост линейный или пила?
пик выплат припадает на 1й и 3й квартал
https://bank.gov.ua/files/ES/Schedule.pdf
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
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Додано: Нед 15 бер, 2020 15:06
prodigy https://obmenka.od.ua/
26.9
https://obmenka.vinnica.ua/
27.2
днепр 27,15
киев 27,15
харьков 27.20
львів 27,10
черновц 27,10
запоржье 27,00
хмельницкий 27,20
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
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Додано: Нед 15 бер, 2020 16:57
25,65 на чергову дату.
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Додано: Пон 16 бер, 2020 13:50
AlexTk написав: prodigy написав:
31 янв 2020
по курсу-март 25,8-26,0
апрель 26,5
май 26,8-27,0
НБУ не должен ничего лить , даже 20-70 млн и то много...только смотреть и выкупать излишки
на 14/02
25.22
Я бы назвал Ваш прогноз анти-Орест.
Он прогнозировал линейный спад доллара, а Вы линейный рост (правда, углы наклона у вас немного разные).
Я тоже дам свой прогноз. Доллар до конца мая будет находиться в коридоре (луче), образованном кривыми (прямыми) Ореста и Продиджи
вот смотрю на мой прогноз от 31 января...сегодня он выглядит как вполне оптимистичный-27,0 на конец мая
сегодня на опте прием 27,0
и если ванговать на конец мая 29,0 -то может быть оптимистично
на конец марта...пальцем в небо ...пусть будет 28,77
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
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