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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1629163016311632
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:37

  kravchukmv1987 написав:Alex2007 Доброго дня. Что оно все рушится очень быстро... Это начало или уже активная фаза?


Например,
https://www.capital.ua/ru/news/139031-a ... ronavirusa
Сейчас еще ниже - почти возле значений конца 2017 года.

Торги на биржах США остановлены из-за падения на 7%
12.03.2020 / 15:56
Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/139067-t ... z6GUCkOZCt


Крипта например, тоже пошла копать дно, хотя держалась относительно высоко; ну хотя она далеко не для всех показатель, но тем не менее.

Насчет "начало или уже активная фаза" - я хз. :D Может оно все - и баксы, и доуджонсы, и бетховены, и ойро вообще все обнулится к ипеням. :mrgreen: Тем более вроде говорили, летом метеорит близко возле Земли пролетает - может случайно Тихий океан заденет https://www.ukrinform.ru/rubric-technol ... satik.html. (упд: ааа, это он уже пролетел 15 февраля ; но ничего - не этот, так другой появится) :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 12:12

[quote="4887408:Faceless"]Зображення

в этот раз все промахнулись на 2 гривны (+/-)

средний курс 27,15-20 :mrgreen: (можно фиксировать уже сейчас)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 13:45

prodigy
То ли еще будет с новым прогнозом на 31.03 ;)
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 14:06

  SAndriy1 написав:prodigy
То ли еще будет с новым прогнозом на 31.03 ;)



если экстраполировать рост за неделю на наступные две, то надо "прогнозировать" в районе 30-31 (надеюсь такого не случиться, хотя это не худшее для народа)

ничего не ясно...будет рост линейный или пила?
пик выплат припадает на 1й и 3й квартал


https://bank.gov.ua/files/ES/Schedule.pdf
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 15:06

prodigy

https://obmenka.od.ua/ 26.9
https://obmenka.vinnica.ua/ 27.2
днепр 27,15
киев 27,15
харьков 27.20
львів 27,10
черновц 27,10
запоржье 27,00
хмельницкий 27,20
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Нед 15 бер, 2020 16:57

25,65 на чергову дату.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 13:50

  AlexTk написав:
  prodigy написав:31 янв 2020
по курсу-март 25,8-26,0
апрель 26,5
май 26,8-27,0

НБУ не должен ничего лить , даже 20-70 млн и то много...только смотреть и выкупать излишки

на 14/02 25.22

Я бы назвал Ваш прогноз анти-Орест. :) Он прогнозировал линейный спад доллара, а Вы линейный рост (правда, углы наклона у вас немного разные).

Я тоже дам свой прогноз. Доллар до конца мая будет находиться в коридоре (луче), образованном кривыми (прямыми) Ореста и Продиджи :)


вот смотрю на мой прогноз от 31 января...сегодня он выглядит как вполне оптимистичный-27,0 на конец мая :mrgreen:
сегодня на опте прием 27,0
и если ванговать на конец мая 29,0 -то может быть оптимистично

на конец марта...пальцем в небо ...пусть будет 28,77 :shock:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:07

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

27,5 на кінець березня
yurko81
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 19:18

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

30,0 на 31.03
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:39

  SAndriy1 написав:30,0 на 31.03

серьезно :shock:
Не думаю, что так взлетим (хотя как всегда хотелось бы :D)
28 на 31е
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