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Додано: Пон 16 бер, 2020 21:48
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
На 31 березня 33.00
Додано: Пон 16 бер, 2020 22:25
Вот как на сегодня , так вполне себе серьезно!
Размеры проблем не понимает никто! По моим ощущениям: из-за ограничительных мер карантина весь потребительский рынок (кроме еды - и то самой простой- и лекарств) сложится, закроются не только кафе и рестораны с кинотеатрами, а и производства!
Колесо легче катить пока оно катится - меньше усилий нужно, знай периодически пинай; а когда оно останавливается и падает, то чтобы поднять и запустить снова много энергии нужно! Короче, карантин проредит многие отрасли!
У курса своя свадьба - паника и выход из гривны будут играть бОльшую роль!
Додано: Вів 17 бер, 2020 09:56
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Оказался в невыгодном положении дав прогноз одним из первых
Сегодня и 31 написал бы
Додано: Вів 17 бер, 2020 10:35
Що сталось?
Всім привіт. Що сталось з цією темою? Кілька років назад тільки її і читав. Всі в трамвай повернулись?
Додано: Вів 17 бер, 2020 13:36
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:00
Самый загадочный прогноз, может быть на самом деле всё. Вплоть до приостановки обменок, по крайней мере официально.
на 31.03 - 31.00
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:29
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
На кінець місяця, пальцем в небо - 29,05
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