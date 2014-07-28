ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Додано: Вів 17 бер, 2020 14:00

Самый загадочный прогноз, может быть на самом деле всё. Вплоть до приостановки обменок, по крайней мере официально.



на 31.03 - 31.00

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.