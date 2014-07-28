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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1630163116321633
Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 21:48

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

На 31 березня 33.00
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 22:25

  Mayag написав:
  SAndriy1 написав:30,0 на 31.03

серьезно :shock:
Не думаю, что так взлетим (хотя как всегда хотелось бы :D)
28 на 31е

Вот как на сегодня , так вполне себе серьезно!
Размеры проблем не понимает никто! По моим ощущениям: из-за ограничительных мер карантина весь потребительский рынок (кроме еды - и то самой простой- и лекарств) сложится, закроются не только кафе и рестораны с кинотеатрами, а и производства!
Колесо легче катить пока оно катится - меньше усилий нужно, знай периодически пинай; а когда оно останавливается и падает, то чтобы поднять и запустить снова много энергии нужно! Короче, карантин проредит многие отрасли!
У курса своя свадьба - паника и выход из гривны будут играть бОльшую роль!
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 09:56

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Оказался в невыгодном положении дав прогноз одним из первых ;)
Сегодня и 31 написал бы
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 10:35

Що сталось?

Всім привіт. Що сталось з цією темою? Кілька років назад тільки її і читав. Всі в трамвай повернулись?
B2B
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 13:36

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Поздоровляємо переможців V етапу конкурсу за I квартал 2020р!

І місце - Renee з похибкою 1 грн 61 коп.
ІІ місце - Игорь Алексеевич з похибкою 1 грн 71 коп.
ІІІ місце - Sandriy 1 з похибкою 1 грн 71 коп.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:00

Самый загадочный прогноз, может быть на самом деле всё. Вплоть до приостановки обменок, по крайней мере официально.

на 31.03 - 31.00
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:29

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

На кінець місяця, пальцем в небо - 29,05
Faceless
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