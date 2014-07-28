ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

На наступний квартал така пропозиція: прогноз не курсу продажу, а курсу КУПІВЛІ. Тому що прогнозувати хотєлки напарити подорожче на 1,5-2грн, чим реальний курс купівлі, якось не правильно, я так думаю. На таку думку навів Alex2006, дякую йому.
10/9/9 написав:На наступний квартал така пропозиція: прогноз не курсу продажу, а курсу КУПІВЛІ. Тому що прогнозувати хотєлки напарити подорожче на 1,5-2грн, чим реальний курс купівлі, якось не правильно, я так думаю. На таку думку навів Alex2006, дякую йому.
Сейчас разрыв 50 копеек - 28,00/28,50. Разницы по чём мерять - не вижу