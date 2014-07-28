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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1631163216331634
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:40

29.00
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:57

На наступний квартал така пропозиція:
прогноз не курсу продажу, а курсу КУПІВЛІ.
Тому що прогнозувати хотєлки напарити подорожче на 1,5-2грн, чим реальний курс купівлі, якось не правильно, я так думаю.
На таку думку навів Alex2006, дякую йому.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:02

  10/9/9 написав:На наступний квартал така пропозиція:
прогноз не курсу продажу, а курсу КУПІВЛІ.
Тому що прогнозувати хотєлки напарити подорожче на 1,5-2грн, чим реальний курс купівлі, якось не правильно, я так думаю.
На таку думку навів Alex2006, дякую йому.

Сейчас разрыв 50 копеек - 28,00/28,50. Разницы по чём мерять - не вижу
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:08

  SAndriy1 написав:Сейчас разрыв 50 копеек - 28,00/28,50. Разницы по чём мерять - не вижу

Та да, ловлю на слові, кіт груп, наразі:
https://obmenka24.kiev.ua
USD/UAH
27.00 / 29.00

ДВІ гривні, Карле!
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
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