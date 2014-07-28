ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Вів 17 бер, 2020 18:40
29.00
а шо делать?
чик
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Додано: Вів 17 бер, 2020 18:57
На наступний квартал така пропозиція:
прогноз не курсу продажу, а курсу КУПІВЛІ. Тому що прогнозувати хотєлки напарити подорожче на 1,5-2грн, чим реальний курс купівлі, якось не правильно, я так думаю. На таку думку навів Alex2006, дякую йому.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
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Додано: Вів 17 бер, 2020 19:02
10/9/9 написав:
На наступний квартал така пропозиція:
прогноз
не курсу продажу, а
курсу КУПІВЛІ
.
Тому що прогнозувати хотєлки напарити подорожче на 1,5-2грн, чим реальний курс купівлі, якось не правильно, я так думаю.
На таку думку навів Alex2006, дякую йому.
Сейчас разрыв 50 копеек - 28,00/28,50. Разницы по чём мерять - не вижу
SAndriy1
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Додано: Вів 17 бер, 2020 19:08
SAndriy1 написав:
Сейчас разрыв 50 копеек - 28,00/28,50. Разницы по чём мерять - не вижу
Та да, ловлю на слові, кіт груп, наразі:
https://obmenka24.kiev.ua
USD/UAH
27
.00 /
29
.00
ДВІ гривні, Карле!
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
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Додано: Вів 17 бер, 2020 19:16
10/9/9 написав: SAndriy1 написав:
Сейчас разрыв 50 копеек - 28,00/28,50. Разницы по чём мерять - не вижу
Та да, ловлю на слові, кіт груп, наразі:
https://obmenka24.kiev.ua
USD/UAH
27
.00 /
29
.00
ДВІ гривні, Карле!
Можете здесь глядеть
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD
Не попал в Дельте
Очкарик
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Додано: Вів 17 бер, 2020 19:28
та не надо менять, у нас прогноз реальной цены продажи, если дешевле купить негде, какая разница из за чего? тогда надо учитывать и онлайн курсы...
а шо делать?
чик
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Додано: Вів 17 бер, 2020 19:34
чик написав:
та не надо менять, у нас прогноз реальной цены продажи, если дешевле купить негде, какая разница из за чего? тогда надо учитывать и онлайн курсы...
Я сиджу в зеленому танку - це 100%. Тому для мене реальний курс продажу - це курс купівлі. Пардон, за каламбур.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
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Додано: Вів 17 бер, 2020 19:45
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Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
proftpd66
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