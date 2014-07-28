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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1631163216331634
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:40

29.00
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 18:57

На наступний квартал така пропозиція:
прогноз не курсу продажу, а курсу КУПІВЛІ.
Тому що прогнозувати хотєлки напарити подорожче на 1,5-2грн, чим реальний курс купівлі, якось не правильно, я так думаю.
На таку думку навів Alex2006, дякую йому.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:02

  10/9/9 написав:На наступний квартал така пропозиція:
прогноз не курсу продажу, а курсу КУПІВЛІ.
Тому що прогнозувати хотєлки напарити подорожче на 1,5-2грн, чим реальний курс купівлі, якось не правильно, я так думаю.
На таку думку навів Alex2006, дякую йому.

Сейчас разрыв 50 копеек - 28,00/28,50. Разницы по чём мерять - не вижу
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:08

  SAndriy1 написав:Сейчас разрыв 50 копеек - 28,00/28,50. Разницы по чём мерять - не вижу

Та да, ловлю на слові, кіт груп, наразі:
https://obmenka24.kiev.ua
USD/UAH
27.00 / 29.00

ДВІ гривні, Карле!
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:16

  10/9/9 написав:
  SAndriy1 написав:Сейчас разрыв 50 копеек - 28,00/28,50. Разницы по чём мерять - не вижу

Та да, ловлю на слові, кіт груп, наразі:
https://obmenka24.kiev.ua
USD/UAH
27.00 / 29.00

ДВІ гривні, Карле!


Можете здесь глядеть
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:28

та не надо менять, у нас прогноз реальной цены продажи, если дешевле купить негде, какая разница из за чего? тогда надо учитывать и онлайн курсы...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:34

  чик написав:та не надо менять, у нас прогноз реальной цены продажи, если дешевле купить негде, какая разница из за чего? тогда надо учитывать и онлайн курсы...

Я сиджу в зеленому танку - це 100%. Тому для мене реальний курс продажу - це курс купівлі. Пардон, за каламбур. :)
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:45

31.03

26.9
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 20:50

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

А чё не голосуем? ;)
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 21:36

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Да, голосуем ж до конца дня
Faceless
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