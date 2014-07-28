ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Что-то мир из-за короны меняется весьма стремительно...
Національний банк України (НБУ) на період карантину, проведеного владою в рамках заходів, спрямованих на протидію поширенню в країні коронавірусу, пропонує перевести виплату зарплат, пенсій, субсидій та інших виплат у безготівкову форму для недопущення поширення нового захворювання. Про це сказано на сторінці НБУ в мережі Facebook. "Готівкові потенційно можуть бути носієм вірусу, а подорожі для отримання заробітних плат, пенсій, соціальних виплат, субсидій та інших грошових виплат - наражати вас на небезпеку. Тому Національний банк звертається до Кабінету міністрів і органів місцевого самоврядування щодо переведення всіх організацій, підприємств, фізичних осіб - на здійснення цих платежів виключно у безготівковій формі на банківські рахунки за відкритими для них банківськими картками", - сказано в повідомленні.