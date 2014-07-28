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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 23:31

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AlexTk
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:31

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Что-то мир из-за короны меняется весьма стремительно...

Національний банк України (НБУ) на період карантину, проведеного владою в рамках заходів, спрямованих на протидію поширенню в країні коронавірусу, пропонує перевести виплату зарплат, пенсій, субсидій та інших виплат у безготівкову форму для недопущення поширення нового захворювання.
Про це сказано на сторінці НБУ в мережі Facebook.
"Готівкові потенційно можуть бути носієм вірусу, а подорожі для отримання заробітних плат, пенсій, соціальних виплат, субсидій та інших грошових виплат - наражати вас на небезпеку. Тому Національний банк звертається до Кабінету міністрів і органів місцевого самоврядування щодо переведення всіх організацій, підприємств, фізичних осіб - на здійснення цих платежів виключно у безготівковій формі на банківські рахунки за відкритими для них банківськими картками", - сказано в повідомленні.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/economics/finance/ ... artku.html

Значит до этого момента на готивке не было никаких опаснейших вирусов, бактерий, грибков, а теперь КОВИД2019 и караул.
:shock: :o :?

Шо есчо придумают? Так можно в один "прекрасный день" проснуться и узнать что нал отменили :?
Alex2007
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