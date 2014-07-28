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Додано: Пон 23 бер, 2020 21:31
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Что-то мир из-за короны меняется весьма стремительно...
Детальніше читайте на УНІАН:
Значит до этого момента на готивке не было никаких опаснейших вирусов, бактерий, грибков, а теперь КОВИД2019 и караул.
Шо есчо придумают? Так можно в один "прекрасный день" проснуться и узнать что нал отменили
Додано: Вів 24 бер, 2020 13:54
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Не нагнетайте - жить мы будем плохо, но недолго
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