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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1632163316341635
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 23:31

31.03 - 29.12
AlexTk
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 21:31

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Что-то мир из-за короны меняется весьма стремительно...

Національний банк України (НБУ) на період карантину, проведеного владою в рамках заходів, спрямованих на протидію поширенню в країні коронавірусу, пропонує перевести виплату зарплат, пенсій, субсидій та інших виплат у безготівкову форму для недопущення поширення нового захворювання.
Про це сказано на сторінці НБУ в мережі Facebook.
"Готівкові потенційно можуть бути носієм вірусу, а подорожі для отримання заробітних плат, пенсій, соціальних виплат, субсидій та інших грошових виплат - наражати вас на небезпеку. Тому Національний банк звертається до Кабінету міністрів і органів місцевого самоврядування щодо переведення всіх організацій, підприємств, фізичних осіб - на здійснення цих платежів виключно у безготівковій формі на банківські рахунки за відкритими для них банківськими картками", - сказано в повідомленні.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/economics/finance/ ... artku.html

Значит до этого момента на готивке не было никаких опаснейших вирусов, бактерий, грибков, а теперь КОВИД2019 и караул.
:shock: :o :?

Шо есчо придумают? Так можно в один "прекрасный день" проснуться и узнать что нал отменили :?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:54

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Не нагнетайте - жить мы будем плохо, но недолго ;)
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 14:44

  Alex2007 написав:Что-то мир из-за короны меняется весьма стремительно...
...

Значит до этого момента на готивке не было никаких опаснейших вирусов, бактерий, грибков, а теперь КОВИД2019 и караул.
:shock: :o :?

Шо есчо придумают? Так можно в один "прекрасный день" проснуться и узнать что нал отменили :?

Окрім діджиталізації, пенсіонерам більш нічого запропонувати НЕ МОЖУТЬ - а тому страждають діджитал-зуйнею.
Дати достойні пенсії для якісного життя не можуть - в старих банально нема грошей на якісну їжу (фрукти, рибу, творог, і т.п.), як наслідок - слабий імунітет в багатьох пенсіонерів.
Дати безплатну медицину не можуть - медицина де-факто вся платна, в багатьох немає грошей не медикаменти і медичне обслуговування.
Хтось з пенсіонерів виживав за рахунок своєї городини (безкоштовний проїзд в електричці), зараз навіть на дачу / в село немає як доїхати.
Хтось з пенсіонерів виживав за рахунок дешевших закупок на базарі (безплатний проїзд в міському транспорті на ринок), зараз хіба що в найближчий супермаркет (не факт, що самий дешевий).

Зараз керманичі ще й по бункерам поховаються, і будуть роздавати цифрові директиви по скайпу.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 15:02

  10/9/9 написав:
  Alex2007 написав:Что-то мир из-за короны меняется весьма стремительно...
...

Значит до этого момента на готивке не было никаких опаснейших вирусов, бактерий, грибков, а теперь КОВИД2019 и караул.
:shock: :o :?

Шо есчо придумают? Так можно в один "прекрасный день" проснуться и узнать что нал отменили :?

Окрім діджиталізації, пенсіонерам більш нічого запропонувати НЕ МОЖУТЬ - а тому страждають діджитал-зуйнею.
Дати достойні пенсії для якісного життя не можуть - в старих банально нема грошей на якісну їжу (фрукти, рибу, творог, і т.п.), як наслідок - слабий імунітет в багатьох пенсіонерів.
Дати безплатну медицину не можуть - медицина де-факто вся платна, в багатьох немає грошей не медикаменти і медичне обслуговування.
Хтось з пенсіонерів виживав за рахунок своєї городини (безкоштовний проїзд в електричці), зараз навіть на дачу / в село немає як доїхати.
Хтось з пенсіонерів виживав за рахунок дешевших закупок на базарі (безплатний проїзд в міському транспорті на ринок), зараз хіба що в найближчий супермаркет (не факт, що самий дешевий).

Зараз керманичі ще й по бункерам поховаються, і будуть роздавати цифрові директиви по скайпу.

В смысле "достойную пенсии дать не могут"? -- как "наработали" -- так и получают.
_hunter
 
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_hunter
https://www.youtube.com/watch?v=Be1ZHRri78I
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:06

  чик написав:_hunter
https://www.youtube.com/watch?v=Be1ZHRri78I

А своими словами можно?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:25

  10/9/9 написав:
  Alex2007 написав:Что-то мир из-за короны меняется весьма стремительно...
...

Значит до этого момента на готивке не было никаких опаснейших вирусов, бактерий, грибков, а теперь КОВИД2019 и караул.
:shock: :o :?

Шо есчо придумают? Так можно в один "прекрасный день" проснуться и узнать что нал отменили :?

Окрім діджиталізації, пенсіонерам більш нічого запропонувати НЕ МОЖУТЬ - а тому страждають діджитал-зуйнею.
Дати достойні пенсії для якісного життя не можуть - в старих банально нема грошей на якісну їжу (фрукти, рибу, творог, і т.п.), як наслідок - слабий імунітет в багатьох пенсіонерів.
Дати безплатну медицину не можуть - медицина де-факто вся платна, в багатьох немає грошей не медикаменти і медичне обслуговування.
Хтось з пенсіонерів виживав за рахунок своєї городини (безкоштовний проїзд в електричці), зараз навіть на дачу / в село немає як доїхати.
Хтось з пенсіонерів виживав за рахунок дешевших закупок на базарі (безплатний проїзд в міському транспорті на ринок), зараз хіба що в найближчий супермаркет (не факт, що самий дешевий).

Зараз керманичі ще й по бункерам поховаються, і будуть роздавати цифрові директиви по скайпу.


Це Ви про яких пенсіонерів - про наших ?
Ну - з нашими все зрозуміло . А як щодо пенсіонерів в Європі чи США ? Вони то далекон ен такі вже бідні та нещасні ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:27

  _hunter написав:В смысле "достойную пенсии дать не могут"? -- как "наработали" -- так и получают.


От не треба про це отак говорити .
"Наработали" наші судді на навіть не пенсію - а утримання пожиттєве ?
Чи генерали штабні ? З прокурорами ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:30

  Puente написав:
  _hunter написав:В смысле "достойную пенсии дать не могут"? -- как "наработали" -- так и получают.


От не треба про це отак говорити .
"Наработали" наші судді на навіть не пенсію - а утримання пожиттєве ?
Чи генерали штабні ? З прокурорами ...

Так и тут все аналогично -- как в совке было -- так и осталось.
И кто всем пенсионерам мешал в судьи/герералы лет 60 назад пойти?..
_hunter
 
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