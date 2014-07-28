ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Что-то мир из-за короны меняется весьма стремительно...
Національний банк України (НБУ) на період карантину, проведеного владою в рамках заходів, спрямованих на протидію поширенню в країні коронавірусу, пропонує перевести виплату зарплат, пенсій, субсидій та інших виплат у безготівкову форму для недопущення поширення нового захворювання. Про це сказано на сторінці НБУ в мережі Facebook. "Готівкові потенційно можуть бути носієм вірусу, а подорожі для отримання заробітних плат, пенсій, соціальних виплат, субсидій та інших грошових виплат - наражати вас на небезпеку. Тому Національний банк звертається до Кабінету міністрів і органів місцевого самоврядування щодо переведення всіх організацій, підприємств, фізичних осіб - на здійснення цих платежів виключно у безготівковій формі на банківські рахунки за відкритими для них банківськими картками", - сказано в повідомленні.
Alex2007 написав:Что-то мир из-за короны меняется весьма стремительно... ...
Значит до этого момента на готивке не было никаких опаснейших вирусов, бактерий, грибков, а теперь КОВИД2019 и караул.
Шо есчо придумают? Так можно в один "прекрасный день" проснуться и узнать что нал отменили
Окрім діджиталізації, пенсіонерам більш нічого запропонувати НЕ МОЖУТЬ - а тому страждають діджитал-зуйнею. Дати достойні пенсії для якісного життя не можуть - в старих банально нема грошей на якісну їжу (фрукти, рибу, творог, і т.п.), як наслідок - слабий імунітет в багатьох пенсіонерів. Дати безплатну медицину не можуть - медицина де-факто вся платна, в багатьох немає грошей не медикаменти і медичне обслуговування. Хтось з пенсіонерів виживав за рахунок своєї городини (безкоштовний проїзд в електричці), зараз навіть на дачу / в село немає як доїхати. Хтось з пенсіонерів виживав за рахунок дешевших закупок на базарі (безплатний проїзд в міському транспорті на ринок), зараз хіба що в найближчий супермаркет (не факт, що самий дешевий).
Зараз керманичі ще й по бункерам поховаються, і будуть роздавати цифрові директиви по скайпу.
Alex2007 написав:Что-то мир из-за короны меняется весьма стремительно... ...
Значит до этого момента на готивке не было никаких опаснейших вирусов, бактерий, грибков, а теперь КОВИД2019 и караул.
Шо есчо придумают? Так можно в один "прекрасный день" проснуться и узнать что нал отменили
Окрім діджиталізації, пенсіонерам більш нічого запропонувати НЕ МОЖУТЬ - а тому страждають діджитал-зуйнею. Дати достойні пенсії для якісного життя не можуть - в старих банально нема грошей на якісну їжу (фрукти, рибу, творог, і т.п.), як наслідок - слабий імунітет в багатьох пенсіонерів. Дати безплатну медицину не можуть - медицина де-факто вся платна, в багатьох немає грошей не медикаменти і медичне обслуговування. Хтось з пенсіонерів виживав за рахунок своєї городини (безкоштовний проїзд в електричці), зараз навіть на дачу / в село немає як доїхати. Хтось з пенсіонерів виживав за рахунок дешевших закупок на базарі (безплатний проїзд в міському транспорті на ринок), зараз хіба що в найближчий супермаркет (не факт, що самий дешевий).
Зараз керманичі ще й по бункерам поховаються, і будуть роздавати цифрові директиви по скайпу.
В смысле "достойную пенсии дать не могут"? -- как "наработали" -- так и получают.
Alex2007 написав:Что-то мир из-за короны меняется весьма стремительно... ...
Значит до этого момента на готивке не было никаких опаснейших вирусов, бактерий, грибков, а теперь КОВИД2019 и караул.
Шо есчо придумают? Так можно в один "прекрасный день" проснуться и узнать что нал отменили
Окрім діджиталізації, пенсіонерам більш нічого запропонувати НЕ МОЖУТЬ - а тому страждають діджитал-зуйнею. Дати достойні пенсії для якісного життя не можуть - в старих банально нема грошей на якісну їжу (фрукти, рибу, творог, і т.п.), як наслідок - слабий імунітет в багатьох пенсіонерів. Дати безплатну медицину не можуть - медицина де-факто вся платна, в багатьох немає грошей не медикаменти і медичне обслуговування. Хтось з пенсіонерів виживав за рахунок своєї городини (безкоштовний проїзд в електричці), зараз навіть на дачу / в село немає як доїхати. Хтось з пенсіонерів виживав за рахунок дешевших закупок на базарі (безплатний проїзд в міському транспорті на ринок), зараз хіба що в найближчий супермаркет (не факт, що самий дешевий).
Зараз керманичі ще й по бункерам поховаються, і будуть роздавати цифрові директиви по скайпу.
Це Ви про яких пенсіонерів - про наших ? Ну - з нашими все зрозуміло . А як щодо пенсіонерів в Європі чи США ? Вони то далекон ен такі вже бідні та нещасні ...