|
|
|
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Сер 25 бер, 2020 12:00
_hunter написав:
А своими словами можно?
а какими словами, если ты очевидного не бачиш, считаешь справедливыми копеечные пенсии за которые большинство людей всю жизнь мантулило как рабы...
а шо делать?
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 6050
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 4374 раз.
- Подякували: 682 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 25 бер, 2020 12:52
чик написав: _hunter написав:
А своими словами можно?
а какими словами, если ты очевидного не бачиш, считаешь справедливыми копеечные пенсии за которые большинство людей всю жизнь мантулило как рабы...
плюс еще после развала совка и сберкассы сколько денег у людей погорело
-
Alex2007
-
1
-
- Повідомлень: 2079
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 937 раз.
- Подякували: 810 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 25 бер, 2020 13:08
Alex2007 написав:
плюс еще после развала совка и сберкассы сколько денег у людей погорело
они утонули и не многим на сегодня бы уже помогли без индексации, а тода это был
считать заслуженной пенсию в 2т. надо быть идиотом. мне каждый выход на улицу обходится в 100-300гр. на одного - мало ем и это без покупок стоящих промтоваров и коммуналки, как можно прожить на 1.5-2т.гр. не представляю - пачка сигарет 50гр...
а шо делать?
-
чик
-
1
-
- Повідомлень: 6050
- З нами з: 03.01.09
- Подякував: 4374 раз.
- Подякували: 682 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 25 бер, 2020 13:31
чик написав: _hunter написав:
А своими словами можно?
а какими словами, если ты очевидного не бачиш, считаешь справедливыми копеечные пенсии за которые большинство людей всю жизнь мантулило как рабы...
Я к тому, что я не отрываю ссылки от незнакомых людей -- да, даже на ТыТрубу.
А ты считаешь формулу "как работал -- столько и заработал" не справедливой? Не забываем -- текущее "общество" именно эти (те?) пинсионеры и "намантулило".
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 1834
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 186 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 бер, 2020 13:32
Alex2007 написав: чик написав: _hunter написав:
А своими словами можно?
а какими словами, если ты очевидного не бачиш, считаешь справедливыми копеечные пенсии за которые большинство людей всю жизнь мантулило как рабы...
плюс еще после развала совка и сберкассы сколько денег у людей погорело
А сколько денег в МММ сгорело... Это тоже путин виноват? -- или, всетаки, "вкладчики"?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 1834
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 10 раз.
- Подякували: 186 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 бер, 2020 16:23
чик написав:
пачка сигарет 50гр
Какая разница, сколько это наркоманское дерьмо стоит?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 8165
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 829 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|