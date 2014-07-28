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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1633163416351636
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 12:00

  _hunter написав:
  чик написав:_hunter
https://www.youtube.com/watch?v=Be1ZHRri78I

А своими словами можно?

а какими словами, если ты очевидного не бачиш, считаешь справедливыми копеечные пенсии за которые большинство людей всю жизнь мантулило как рабы...
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 12:52

  чик написав:
  _hunter написав:
  чик написав:_hunter
https://www.youtube.com/watch?v=Be1ZHRri78I

А своими словами можно?

а какими словами, если ты очевидного не бачиш, считаешь справедливыми копеечные пенсии за которые большинство людей всю жизнь мантулило как рабы...


плюс еще после развала совка и сберкассы сколько денег у людей погорело :shock:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:08

  Alex2007 написав:плюс еще после развала совка и сберкассы сколько денег у людей погорело

они утонули и не многим на сегодня бы уже помогли без индексации, а тода это был :shock: считать заслуженной пенсию в 2т. надо быть идиотом. мне каждый выход на улицу обходится в 100-300гр. на одного - мало ем и это без покупок стоящих промтоваров и коммуналки, как можно прожить на 1.5-2т.гр. не представляю - пачка сигарет 50гр...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:31

  чик написав:
  _hunter написав:
  чик написав:_hunter
https://www.youtube.com/watch?v=Be1ZHRri78I

А своими словами можно?

а какими словами, если ты очевидного не бачиш, считаешь справедливыми копеечные пенсии за которые большинство людей всю жизнь мантулило как рабы...

Я к тому, что я не отрываю ссылки от незнакомых людей -- да, даже на ТыТрубу.
А ты считаешь формулу "как работал -- столько и заработал" не справедливой? Не забываем -- текущее "общество" именно эти (те?) пинсионеры и "намантулило".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:32

  Alex2007 написав:
  чик написав:
  _hunter написав:А своими словами можно?

а какими словами, если ты очевидного не бачиш, считаешь справедливыми копеечные пенсии за которые большинство людей всю жизнь мантулило как рабы...


плюс еще после развала совка и сберкассы сколько денег у людей погорело :shock:

А сколько денег в МММ сгорело... Это тоже путин виноват? -- или, всетаки, "вкладчики"?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:23

  чик написав:пачка сигарет 50гр

Какая разница, сколько это наркоманское дерьмо стоит?
Vorlon
 
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