ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Додано: Сер 25 бер, 2020 18:24

_hunter написав: Alex2007 написав: чик написав: а какими словами, если ты очевидного не бачиш, считаешь справедливыми копеечные пенсии за которые большинство людей всю жизнь мантулило как рабы... а какими словами, если ты очевидного не бачиш, считаешь справедливыми копеечные пенсии за которые большинство людей всю жизнь мантулило как рабы...



плюс еще после развала совка и сберкассы сколько денег у людей погорело плюс еще после развала совка и сберкассы сколько денег у людей погорело

А сколько денег в МММ сгорело... Это тоже путин виноват? -- или, всетаки, "вкладчики"? А сколько денег в МММ сгорело... Это тоже путин виноват? -- или, всетаки, "вкладчики"?

_hunter написав: Так и тут все аналогично -- как в совке было -- так и осталось.

И кто всем пенсионерам мешал в судьи/герералы лет 60 назад пойти?.. Так и тут все аналогично -- как в совке было -- так и осталось.И кто всем пенсионерам мешал в судьи/герералы лет 60 назад пойти?..

Ну вы сравнили - ммм и сбербанк ссср?(мы ж не сравниваем B2B Jewerly и вклад в ОЩАДбанке (или любом другом)) Это как-бы немного разные вещи.Хотя, если уже так пошло, то американский доллар - тоже можно назвать масштабной пирамидой, конец которой мало кто знает, а все его владельцы - "вкладчики". Гривна - аналогично, только * в разы.Люди (не я) откладывали копеечку на ссср-сберкнижку на черный день (некоторые очень много) - и в какой-то момент оно становится равно 0. Кто был шустрый конечно снял вовремя, кто еще шустрее - купил валюту.Это сейчас все поумнее и настроженее стали (правда не все, - еще встречаются дремучие совки), а тогда одурманенному пропагандой пересичному советскому человеку, и который все-таки больше доверял государству чем нынешний пересичный украинец, думаю, ГОРАЗДО сложнее было ориентироваться в этих фин.вопросах.То есть все должны были идти в судьи или генералы?А кто будет хлеб печь, детей учить, лечить и т.д. и т.п.? В цивилизованных странах кстати врачи и учителя - уважаемые и достаточно обеспеченные (точно не нищие) люди и государством не кидаются на произвол судьбы и на "вольные хлеба".И в рабочее время, и на пенсии.Другой вопрос - что у нас в стране за 30 лет не смогли ничего приличного построить, и как следствие нормальную пенсионную систему в том числе.