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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1633163416351636
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 12:00

  _hunter написав:
  чик написав:_hunter
https://www.youtube.com/watch?v=Be1ZHRri78I

А своими словами можно?

а какими словами, если ты очевидного не бачиш, считаешь справедливыми копеечные пенсии за которые большинство людей всю жизнь мантулило как рабы...
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 12:52

  чик написав:
  _hunter написав:
  чик написав:_hunter
https://www.youtube.com/watch?v=Be1ZHRri78I

А своими словами можно?

а какими словами, если ты очевидного не бачиш, считаешь справедливыми копеечные пенсии за которые большинство людей всю жизнь мантулило как рабы...


плюс еще после развала совка и сберкассы сколько денег у людей погорело :shock:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:08

  Alex2007 написав:плюс еще после развала совка и сберкассы сколько денег у людей погорело

они утонули и не многим на сегодня бы уже помогли без индексации, а тода это был :shock: считать заслуженной пенсию в 2т. надо быть идиотом. мне каждый выход на улицу обходится в 100-300гр. на одного - мало ем и это без покупок стоящих промтоваров и коммуналки, как можно прожить на 1.5-2т.гр. не представляю - пачка сигарет 50гр...
а шо делать?
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:31

  чик написав:
  _hunter написав:
  чик написав:_hunter
https://www.youtube.com/watch?v=Be1ZHRri78I

А своими словами можно?

а какими словами, если ты очевидного не бачиш, считаешь справедливыми копеечные пенсии за которые большинство людей всю жизнь мантулило как рабы...

Я к тому, что я не отрываю ссылки от незнакомых людей -- да, даже на ТыТрубу.
А ты считаешь формулу "как работал -- столько и заработал" не справедливой? Не забываем -- текущее "общество" именно эти (те?) пинсионеры и "намантулило".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:32

  Alex2007 написав:
  чик написав:
  _hunter написав:А своими словами можно?

а какими словами, если ты очевидного не бачиш, считаешь справедливыми копеечные пенсии за которые большинство людей всю жизнь мантулило как рабы...


плюс еще после развала совка и сберкассы сколько денег у людей погорело :shock:

А сколько денег в МММ сгорело... Это тоже путин виноват? -- или, всетаки, "вкладчики"?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:23

  чик написав:пачка сигарет 50гр

Какая разница, сколько это наркоманское дерьмо стоит?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:24

  _hunter написав:
  Alex2007 написав:
  чик написав:а какими словами, если ты очевидного не бачиш, считаешь справедливыми копеечные пенсии за которые большинство людей всю жизнь мантулило как рабы...


плюс еще после развала совка и сберкассы сколько денег у людей погорело :shock:

А сколько денег в МММ сгорело... Это тоже путин виноват? -- или, всетаки, "вкладчики"?


Ну вы сравнили - ммм и сбербанк ссср? :lol: (мы ж не сравниваем B2B Jewerly и вклад в ОЩАДбанке (или любом другом)) Это как-бы немного разные вещи.
Хотя, если уже так пошло, то американский доллар - тоже можно назвать масштабной пирамидой, конец которой мало кто знает, а все его владельцы - "вкладчики". Гривна - аналогично, только * в разы.

Люди (не я) откладывали копеечку на ссср-сберкнижку на черный день (некоторые очень много) - и в какой-то момент оно становится равно 0. Кто был шустрый конечно снял вовремя, кто еще шустрее - купил валюту.

Это сейчас все поумнее и настроженее стали (правда не все, - еще встречаются дремучие совки :mrgreen: ), а тогда одурманенному пропагандой пересичному советскому человеку, и который все-таки больше доверял государству чем нынешний пересичный украинец, думаю, ГОРАЗДО сложнее было ориентироваться в этих фин.вопросах.


  _hunter написав:Так и тут все аналогично -- как в совке было -- так и осталось.
И кто всем пенсионерам мешал в судьи/герералы лет 60 назад пойти?..


То есть все должны были идти в судьи или генералы? :roll:
А кто будет хлеб печь, детей учить, лечить и т.д. и т.п.? В цивилизованных странах кстати врачи и учителя - уважаемые и достаточно обеспеченные (точно не нищие) люди и государством не кидаются на произвол судьбы и на "вольные хлеба".
И в рабочее время, и на пенсии.
Другой вопрос - что у нас в стране за 30 лет не смогли ничего приличного построить, и как следствие нормальную пенсионную систему в том числе.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 20:20

Vorlon
пусть ваша пенсия будет 2т.гр. и не надо тратиться на курево 8) в отличие от большей половины гениальных людей последних столетий причисленных вами к наркоманам...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2020 10:50

  Alex2007 написав:... а тогда одурманенному пропагандой пересичному советскому человеку, и который все-таки больше доверял государству чем нынешний пересичный украинец, думаю, ГОРАЗДО сложнее было ориентироваться в этих фин.вопросах.
...
То есть все должны были идти в судьи или генералы? :roll:
А кто будет хлеб печь, детей учить, лечить и т.д. и т.п.? В цивилизованных странах кстати врачи и учителя - уважаемые и достаточно обеспеченные (точно не нищие) люди и государством не кидаются на произвол судьбы и на "вольные хлеба".
И в рабочее время, и на пенсии.
Другой вопрос - что у нас в стране за 30 лет не смогли ничего приличного построить, и как следствие нормальную пенсионную систему в том числе.

Так о том и разговор -- и на внешнюю политику (да и на внутреннюю) "пэрэсичному" было пофиг. На экономическое (само)образование -- аналогично.
А сон разума, как известно, порождает чудовищ. -- в данном случае -- совок (и его крах).

Я к тому, что эти "волшебные" пенсии -- они же не только "вчера" появились -- кто хотел пожизненного содержания -- пошел по соотвествующему пути.
И да -- если в стране на одного пекаря будет десяток генералов (судей) -- зарплата у него будет не меньше генеральской -- рынок -- он такой.

Ну так а кто построить не смог? -- именно что текущие пенсионеры. А то как-то странно получается -- "вы мне там государство-конфетку сами постройте -- а меня особо не трогайте".
_hunter
 
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