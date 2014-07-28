ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:23

_hunter написав: Alex2007 написав: ... Зато б.., маски обязательны везде. Даже элементарного не могут урегулировать, обеспечив каждого масками условно-бесплатно - людям нужно бегать, искать, тратить неадекватные деньги на копеечные тряпочки.

... Зато б.., маски обязательны везде. Даже элементарного не могут урегулировать, обеспечив каждого масками условно-бесплатно - людям нужно бегать, искать, тратить неадекватные деньги на копеечные тряпочки.

Что за странное нытье? -- если у народа после введения карантина в Китае не хватило мозгов купить пачку/две масок -- кто им виноват?..

Одежда тоже обязательна везде -- ее тоже условно-бесплатно раздавать должны? Что за странное нытье? -- если у народа после введения карантина в Китае не хватило мозгов купить пачку/две масок -- кто им виноват?..Одежда тоже обязательна везде -- ее тоже условно-бесплатно раздавать должны?

Опять вы сравниваете несравнимое - одежда и маски.Я не купил еще ни одну маску и не собираюсь по текущим барыжным ценам, так как ее эффективность еще не доказана (если ты не болеешь). Я уже не говорю о том, что в ней неудобно физически ходить, и по-моему еще больше будешь руками касаться лица, постоянно поправляя ее туда-сюда. Плюс эти обычные маски нужно менять каждые 2 часа.Можете пинать меня ногами сколько угодно и считать меня кем угодно, - меня абсолютно это не беспокоит.этот международный флешмоб #сиди дома и #носи маску (особенно если ты здоров) это из разряда загона оленей в стойло, особенно в нашей стране где за углом в любой момент можно подхватить открытый туберкулез какой-нибудь или другую гадость. Да, вирус, да несколько заразный по сравнению с другими видами гриппа, но можно защищаться сколько угодно, но все равно где-то подцепить и заболеть. Инфо-шум в мире по поводу него преувеличен, кто-то косит приличное бабло из-за паники и страха остального большинства.Сейчас под этот шумок окончательно прогнутся под "международных партнеров" с неизвестными последствиями для страны - вот это чуть посерьезнее для будущего страны ...П,С. Хотят чтоб я носил маску - пожалуйста, - пускай "заботливое" государство отрегулирует, сделает крупнейший какой-нибудь гос.заказ и будет продавать по 5 грн эти маски - куплю может быть. Нет - значит нет. Заболею - значит куплю если будет в аптеке, не будет - значит не будет...