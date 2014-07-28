"Мене більше всього вразила безпорадність влади на рівні держави".
І це каже Палиця, який наближений до коломойського.
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Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:44
Alex2007
"Мене більше всього вразила безпорадність влади на рівні держави".
І це каже Палиця, який наближений до коломойського.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 10:44
Что за странное нытье? -- если у народа после введения карантина в Китае не хватило мозгов купить пачку/две масок -- кто им виноват?..
Одежда тоже обязательна везде -- ее тоже условно-бесплатно раздавать должны?
Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:09
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
что-то у меня закрадываются подозрения, что несмотря на карантины, "сидения дома", крики про дефолт, кризисы, мародеров и т.д. гривну еще прижмут к 27 в ближайшее время: судя по их намерениям, закон про земельку намерены принять по-любому несмотря ни на что, и ни на кого, закон по банку(-ам) тем более пройдет. Да и как-то слабенько он (курс) растет.
МВФовские 1.5 - 2 млрд, которые по словам Зе вроде как в бюджет ожидаются, частично пойдут и на межбанк - наши спекулянты (и не наши тоже) не упустят шанса поиграться на деньги и на нервах.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 23:23
Опять вы сравниваете несравнимое - одежда и маски.
Я не купил еще ни одну маску и не собираюсь по текущим барыжным ценам, так как ее эффективность еще не доказана (если ты не болеешь). Я уже не говорю о том, что в ней неудобно физически ходить, и по-моему еще больше будешь руками касаться лица, постоянно поправляя ее туда-сюда. Плюс эти обычные маски нужно менять каждые 2 часа.
Можете пинать меня ногами сколько угодно и считать меня кем угодно, - меня абсолютно это не беспокоит.
этот международный флешмоб #сиди дома и #носи маску (особенно если ты здоров) это из разряда загона оленей в стойло, особенно в нашей стране где за углом в любой момент можно подхватить открытый туберкулез какой-нибудь или другую гадость. Да, вирус, да несколько заразный по сравнению с другими видами гриппа, но можно защищаться сколько угодно, но все равно где-то подцепить и заболеть. Инфо-шум в мире по поводу него преувеличен, кто-то косит приличное бабло из-за паники и страха остального большинства.
Сейчас под этот шумок окончательно прогнутся под "международных партнеров" с неизвестными последствиями для страны - вот это чуть посерьезнее для будущего страны ...
П,С. Хотят чтоб я носил маску - пожалуйста, - пускай "заботливое" государство отрегулирует, сделает крупнейший какой-нибудь гос.заказ и будет продавать по 5 грн эти маски - куплю может быть. Нет - значит нет. Заболею - значит куплю если будет в аптеке, не будет - значит не будет...
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