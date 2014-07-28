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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1636163716381639
Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 11:02

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Сдается мне, что попытка похода в горы еще не закончена, на середину апреля 28,08
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 14:29

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

28,8 на 15.04.
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а шо делать?
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Повідомлення Додано: Чет 02 кві, 2020 17:46

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Пусть будет 27,00 - карантин ужесточат, понесут заначки, импорт сжался, с МВФ почти договорились )))
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