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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Чет 02 кві, 2020 11:02
Сдается мне, что попытка похода в горы еще не закончена, на середину апреля 28,08
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Faceless
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Додано: Чет 02 кві, 2020 11:43
28,17
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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Додано: Чет 02 кві, 2020 14:29
28,8 на 15.04.
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Trast
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Додано: Чет 02 кві, 2020 17:36
27.15
а шо делать?
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чик
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Додано: Чет 02 кві, 2020 17:46
Пусть будет 27,00 - карантин ужесточат, понесут заначки, импорт сжался, с МВФ почти договорились )))
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SAndriy1
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