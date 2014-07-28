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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1637163816391640
Повідомлення Додано: Нед 05 кві, 2020 13:29

  prodigy написав:
  proftpd66 написав:
  Faceless написав:https://obmen.lviv.ua/ 28.30
https://obmenka24.kiev.ua/ 28.06
https://obmenka.od.ua/ 28.10
https://obmenka.kharkov.ua/ 28.10
https://obmen.dp.ua/ 28.10
https://obmenka.vinnica.ua/ 28.20
https://obmin.chernivtsi.ua/ 28.10
http://obmen.zaporizhzhe.ua/ 28.00
http://obmin.khmelnitskiy.ua/ 28.00

Середній курс 28,1067


можно взять курс который был средний за 3-5 дня. 31, 1 , и 02
или 30, 31 01 02 03

Если 30 будет 28.5, 01 будет 28.3, а 03 будет 27, то можно высчитать средний курс за 5 дней ~~27.35


а зачем?

А щоб внести смуту, збити з толку, розкочегарити пусту дискусію на кілька днів. Це ж основне завдання даного персонажа.
У звязку з форсмажором, мій річний прогноз пішов Рижику під хвіст, як Ви і передбачали.
А в теперішніх умовах, в середині квітня буде десь біля 27. Але це вже не важливо. :D
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 18:52

я прогнозировал 26.9.

Сейчас налик в Херсоне 26.74 / 26.80

Может быть имеет смысл средняя цена за 10-15 дней. А не "тупо" угадать в определенный момент на 1 число. Это предложения. Я не заставляю :)

Зображення
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2020 19:03

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

  proftpd66 написав:Может быть имеет смысл средняя цена за 10-15 дней.

Средняя цена за 10-15 дней - чаще всего та, по которой никто и нигде бы и не купил :mrgreen:
Я уже не говорю о сложности ее вычислять
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2020 10:26

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Faceless
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