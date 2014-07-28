ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

можно взять курс который был средний за 3-5 дня. 31, 1 , и 02 или 30, 31 01 02 03
Если 30 будет 28.5, 01 будет 28.3, а 03 будет 27, то можно высчитать средний курс за 5 дней ~~27.35
а зачем?
А щоб внести смуту, збити з толку, розкочегарити пусту дискусію на кілька днів. Це ж основне завдання даного персонажа. У звязку з форсмажором, мій річний прогноз пішов Рижику під хвіст, як Ви і передбачали. А в теперішніх умовах, в середині квітня буде десь біля 27. Але це вже не важливо.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
А щоб внести смуту, збити з толку, розкочегарити пусту дискусію на кілька днів. Це ж основне завдання даного персонажа. У звязку з форсмажором, мій річний прогноз пішов Рижику під хвіст, як Ви і передбачали. А в теперішніх умовах, в середині квітня буде десь біля 27. Але це вже не важливо. [/quote]
согласен, что ветку вообще можно закрывать лично мне абсолютно все-равно каким будет курс через неделю-месяц-год-два
я на 100% в валюте 45/55 долл/евро
одна проблема-деньги не у меня , а в банках
поэтому я на 300% заинтересован , чтобы БС (считай страна Украина) выстояла иначе повторение -1992-2008 и тд
п.с. надеюсь про смуту- это не ко мне
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.