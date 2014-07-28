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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1638163916401641
Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 11:28

prodigy
а завтра апять 25 т.е. 27.15 :)
кстати про кино, думаю оскаров типа зелёная..., ирландца, джокера, в голиивуде, ихнего ихтиандра :) и т.д. все посмотрели? я ешо до рома 2018 не добрался, а вот Кролик Джоджо / Jojo Rabbit зачёт, правда сцена с ногами повешенной как молотком па башке :roll:
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 14:12

  prodigy написав:сегодня средний курс будет в районе 27,50


так как считаем по продаже обменки - то ближе к 27,35 - т.е. как всегда победит Алекс2007

а таки хотелось 27,10 и ниже, было в этом промежутке ниже даже по 26,85 можно было взять - но не решился - думал ещё ниже пойдём
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 15 кві, 2020 15:05

https://obmen.lviv.ua/  27,40
https://obmenka24.kiev.ua/  27,38
https://obmenka.od.ua/  27,40
https://obmenka.kharkov.ua/  27,40
https://obmen.dp.ua/  27,45
https://obmenka.vinnica.ua/  27,35
https://obmin.chernivtsi.ua/  27,40
http://obmen.zaporizhzhe.ua/  27,45
http://obmin.khmelnitskiy.ua/ 27,45

Средний курс по девяти городам 27,4089

Мои поздравления тезке 2007!
AlexTk
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