ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Сер 15 кві, 2020 11:28
prodigy
а завтра апять 25 т.е. 27.15
кстати про кино, думаю оскаров типа зелёная..., ирландца, джокера, в голиивуде, ихнего ихтиандра
и т.д. все посмотрели? я ешо до рома 2018 не добрался, а вот Кролик Джоджо / Jojo Rabbit зачёт, правда сцена с ногами повешенной как молотком па башке
а шо делать?
чик
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Додано: Сер 15 кві, 2020 14:12
prodigy написав:
сегодня средний курс будет в районе 27,50
так как считаем по продаже обменки - то ближе к 27,35 - т.е. как всегда победит Алекс2007
а таки хотелось 27,10 и ниже, было в этом промежутке ниже даже по 26,85 можно было взять - но не решился - думал ещё ниже пойдём
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Додано: Сер 15 кві, 2020 15:05
https://obmen.lviv.ua/
27,40
https://obmenka24.kiev.ua/
27,38
https://obmenka.od.ua/
27,40
https://obmenka.kharkov.ua/
27,40
https://obmen.dp.ua/
27,45
https://obmenka.vinnica.ua/
27,35
https://obmin.chernivtsi.ua/
27,40
http://obmen.zaporizhzhe.ua/
27,45
http://obmin.khmelnitskiy.ua/
27,45
Средний курс по девяти городам
27,4089
Мои поздравления тезке 2007!
AlexTk
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