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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2020 23:08

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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 14:53

оставлю предыдущий уровень 26.80
может таки народ таки начнёт сдавать и долляры и евро - ведь карантин должны отменить, и нужно будет гасить кредитки и картоху нужно садить и капусту
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 15:02

  uaprofi написав:оставлю предыдущий уровень 26.80
может таки народ таки начнёт сдавать и долляры и евро - ведь карантин должны отменить, и нужно будет гасить кредитки и картоху нужно садить и капусту


импортеры контербасята будут завозить импорт. Бизнес, банки и овгз засить 70млрд грн в Мая, так сказать Эрик, а в Июне мощный крупняк сказал Охря.
Падения ВВП официально 9.5%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2020 15:09

  proftpd66 написав:импортеры контербасята будут завозить импорт.


чтобы импорт у контробасят продолжали брать в прежнем объёме курс нужно двигать вниз.
учитывая что официантки сидят второй месяц без ЗП - а им хочется покупать помадки и духи то курс могут сдвинуть опять к 25.
и все будут довольны.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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