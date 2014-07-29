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Додано: Суб 02 тра, 2020 23:08
26.90
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 03 тра, 2020 14:53
оставлю предыдущий уровень 26.80
может таки народ таки начнёт сдавать и долляры и евро - ведь карантин должны отменить, и нужно будет гасить кредитки и картоху нужно садить и капусту
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Нед 03 тра, 2020 15:02
импортеры контербасята будут завозить импорт. Бизнес, банки и овгз засить 70млрд грн в Мая, так сказать Эрик, а в Июне мощный крупняк сказал Охря.
Падения ВВП официально 9.5%
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Додано: Нед 03 тра, 2020 15:09
чтобы импорт у контробасят продолжали брать в прежнем объёме курс нужно двигать вниз.
учитывая что официантки сидят второй месяц без ЗП - а им хочется покупать помадки и духи то курс могут сдвинуть опять к 25.
и все будут довольны.
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Нед 03 тра, 2020 17:17
картоху и капусту-нет смысла...дешевле купить
кредитки это пыль 200-400 долл
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Нед 03 тра, 2020 23:10
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
из этой пыли и получается макроуровень экономики
(помножьте на 5 млн карт)
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Нед 03 тра, 2020 23:15
Большинство карт - не кредитки с лимитом, а среди кредиток с лимитом большая часть народу платит один минплатеж. Так что никакого макроуровня кредитки не создают даже близко
Додано: Нед 03 тра, 2020 23:30
Faceless
ваше предположение сколько КК всего в Украине?
какой по ним пускай даже средний минимальный платёж?
если исходит из оф статистики 70% людей работают как прежде.
следовательно 30% не как прежде
следовательно около 30% кредитных карт - будет гасится из сбережений.
и где-то это будет минимальный платёж, а где-то и полная сумма задолжености
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Пон 04 тра, 2020 00:05
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
НБУ пишет, что по состоянию на прошлый год (вряд ли ситуация заметно изменилась) было более 36 млн карт в обороте, из них "с кредитной функцией" около 7 млн.
Часть из этих кредитных карт вполне может быть и с нулевым лимитом. Из активно используемых кредиток порядка 70% или больше юзаются как кеш кредиты, т.е по гим просто платят ОМП, а не сидят в грейсе. По среднему лимиту статистики не видел, но думаю он близок к 5000 грн, высокие кредитные лимиты очень у малого числа клиентов банков.
Не по всем кредиткам лимит использован полностью, ну пусть даже возьмем весь: это около 5% задолженности, или 250 грн в среднем для 70% карт. Ну и пусть оставшиеся 30% гасят в грейс весь лимит. 1,2 млрд + 10,5 млрд грн в месяц суммарный оборот.
Ну можно прикинуть треть от этих сумм - около 4 млрд. Так учтите, что те, кто потерял работу и доходы, и сбережений в большинстве своём не имеют - уйдут в просрочку, причём, думаю, из этих 30% - большинство. Так что вопрос от силы в 1 млрд грн в месяц, может чуть больше, размазанных на всю БС. И никто не говорит, что на них будут валюту продавать. Какой уж тут макроуровень
Додано: Пон 04 тра, 2020 00:12
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