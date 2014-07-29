ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Faceless написав:НБУ пишет, что по состоянию на прошлый год (вряд ли ситуация заметно изменилась) было более 36 млн карт в обороте, из них "с кредитной функцией" около 7 млн. Часть из этих кредитных карт вполне может быть и с нулевым лимитом. Из активно используемых кредиток порядка 70% или больше юзаются как кеш кредиты, т.е по гим просто платят ОМП, а не сидят в грейсе. По среднему лимиту статистики не видел, но думаю он близок к 5000 грн, высокие кредитные лимиты очень у малого числа клиентов банков. Не по всем кредиткам лимит использован полностью, ну пусть даже возьмем весь: это около 5% задолженности, или 250 грн в среднем для 70% карт. Ну и пусть оставшиеся 30% гасят в грейс весь лимит. 1,2 млрд + 10,5 млрд грн в месяц суммарный оборот. Ну можно прикинуть треть от этих сумм - около 4 млрд. Так учтите, что те, кто потерял работу и доходы, и сбережений в большинстве своём не имеют - уйдут в просрочку, причём, думаю, из этих 30% - большинство. Так что вопрос от силы в 1 млрд грн в месяц, может чуть больше, размазанных на всю БС. И никто не говорит, что на них будут валюту продавать. Какой уж тут макроуровень
абсолютно согласен с Вами...в прошлом году (когда делал много покупок для дома) специально платил картой(как никак 0,5-1,0% кэшбека хоть частично покрывал бензин до Эпицентра и 7км)) и мне 50к гривен лимита не хватало, но до 100к мне не подняли. зато в этом году кроме января вполне вписываюсь в лимит (траты 20-25к в месяц), с начала карантина вообще март-апрель до 5к гривен. думаю и май тоже будет до 5к и вот банк предлагает поднять лимит до 80к)))
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
uaprofi написав:следовательно около 30% кредитных карт - будет гасится из сбережений. и где-то это будет минимальный платёж, а где-то и полная сумма задолжености
если есть сбережения, зачем пользоваться кредиткой?
Чтобы не трогать сбережения Не гурманам не понять
таки да, только с июня по декабрь 2019 такая тактика приносила мне только убыток потому как доллар/евро падали против гривны и каждый месяц закрывая 50к я продавал больше валюты, чем месяц назад (получается, если бы знал прикуп, то надо было продать 20к по 26,30 в июне и закинуть на карту, чем продавать ежемесячно 26-25,2-25,0-24,8-24,3-24,0-23,0
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.