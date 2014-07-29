ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Faceless написав:

НБУ пишет, что по состоянию на прошлый год (вряд ли ситуация заметно изменилась) было более 36 млн карт в обороте, из них "с кредитной функцией" около 7 млн.Часть из этих кредитных карт вполне может быть и с нулевым лимитом. Из активно используемых кредиток порядка 70% или больше юзаются как кеш кредиты, т.е по гим просто платят ОМП, а не сидят в грейсе. По среднему лимиту статистики не видел, но думаю он близок к 5000 грн, высокие кредитные лимиты очень у малого числа клиентов банков.Не по всем кредиткам лимит использован полностью, ну пусть даже возьмем весь: это около 5% задолженности, или 250 грн в среднем для 70% карт. Ну и пусть оставшиеся 30% гасят в грейс весь лимит. 1,2 млрд + 10,5 млрд грн в месяц суммарный оборот.Ну можно прикинуть треть от этих сумм - около 4 млрд. Так учтите, что те, кто потерял работу и доходы, и сбережений в большинстве своём не имеют - уйдут в просрочку, причём, думаю, из этих 30% - большинство. Так что вопрос от силы в 1 млрд грн в месяц, может чуть больше, размазанных на всю БС. И никто не говорит, что на них будут валюту продавать. Какой уж тут макроуровень