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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1643164416451646
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 00:49

  slonic32 написав:
  uaprofi написав:следовательно около 30% кредитных карт - будет гасится из сбережений.
и где-то это будет минимальный платёж, а где-то и полная сумма задолжености


если есть сбережения, зачем пользоваться кредиткой?

Чтобы не трогать сбережения :mrgreen:
Не гурманам не понять :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 00:58

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Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 10:21

  Faceless написав:НБУ пишет, что по состоянию на прошлый год (вряд ли ситуация заметно изменилась) было более 36 млн карт в обороте, из них "с кредитной функцией" около 7 млн.
Часть из этих кредитных карт вполне может быть и с нулевым лимитом. Из активно используемых кредиток порядка 70% или больше юзаются как кеш кредиты, т.е по гим просто платят ОМП, а не сидят в грейсе. По среднему лимиту статистики не видел, но думаю он близок к 5000 грн, высокие кредитные лимиты очень у малого числа клиентов банков.
Не по всем кредиткам лимит использован полностью, ну пусть даже возьмем весь: это около 5% задолженности, или 250 грн в среднем для 70% карт. Ну и пусть оставшиеся 30% гасят в грейс весь лимит. 1,2 млрд + 10,5 млрд грн в месяц суммарный оборот.
Ну можно прикинуть треть от этих сумм - около 4 млрд. Так учтите, что те, кто потерял работу и доходы, и сбережений в большинстве своём не имеют - уйдут в просрочку, причём, думаю, из этих 30% - большинство. Так что вопрос от силы в 1 млрд грн в месяц, может чуть больше, размазанных на всю БС. И никто не говорит, что на них будут валюту продавать. Какой уж тут макроуровень


абсолютно согласен с Вами...в прошлом году (когда делал много покупок для дома) специально платил картой(как никак 0,5-1,0% кэшбека хоть частично покрывал бензин до Эпицентра и 7км)) и мне 50к гривен лимита не хватало, но до 100к мне не подняли.
зато в этом году кроме января вполне вписываюсь в лимит (траты 20-25к в месяц), с начала карантина вообще март-апрель до 5к гривен. думаю и май тоже будет до 5к
и вот банк предлагает поднять лимит до 80к)))
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 10:24

  Faceless написав:Зображення


По моему самый кучный прогноз за всё время конкурса.
Стабильность. :roll:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 10:25

  Faceless написав:
  slonic32 написав:
  uaprofi написав:следовательно около 30% кредитных карт - будет гасится из сбережений.
и где-то это будет минимальный платёж, а где-то и полная сумма задолжености


если есть сбережения, зачем пользоваться кредиткой?

Чтобы не трогать сбережения :mrgreen:
Не гурманам не понять :mrgreen:


таки да, только с июня по декабрь 2019 такая тактика приносила мне только убыток :mrgreen:
потому как доллар/евро падали против гривны и каждый месяц закрывая 50к я продавал больше валюты, чем месяц назад (получается, если бы знал прикуп, то надо было продать 20к по 26,30 в июне и закинуть на карту, чем продавать ежемесячно 26-25,2-25,0-24,8-24,3-24,0-23,0
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 10:36

  freeze написав:
  Faceless написав:Зображення


По моему самый кучный прогноз за всё время конкурса.
Стабильность. :roll:


все уверовали в стабильность(ну как минимум на 2 недели)

тихо и стабильно как на кладбище :mrgreen:
думаю, что у нас картина не лучше, чем у врагов
http://www.profinance.ru/news/2020/05/0 ... bokom.html
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2020 15:43

  freeze написав:
  Faceless написав:Зображення


По моему самый кучный прогноз за всё время конкурса.
Стабильность. :roll:

Объём торгов небольшой, НБУ бдит тишину и спокойствие! Ещё пару месяцев карантина и такой стабильности и ... эти люди наверху будут рисовать любые красивые цифры на табло! ;)
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 тра, 2020 21:40

  SAndriy1 написав:
  freeze написав:
  Faceless написав:Зображення


По моему самый кучный прогноз за всё время конкурса.
Стабильность. :roll:

Объём торгов небольшой, НБУ бдит тишину и спокойствие! Ещё пару месяцев карантина и такой стабильности и ... эти люди наверху будут рисовать любые красивые цифры на табло! ;)

Не давав зараз прогнозу, бо саме теж так вважаю, коли зможу прочитати думки того, хто стоїть біля ручного механізму регулювання курсу, тоді залишу свій прогноз.:)
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Повідомлення Додано: Чет 07 тра, 2020 11:49

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Знал бы, что аудит отчетности Нафтогаза сделают так быстро и он для выплаты дивидендов гос-ву начнёт лить валюту, то поставил бы 26,50((((
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 тра, 2020 02:00

  SAndriy1 написав:Знал бы, что аудит отчетности Нафтогаза сделают так быстро и он для выплаты дивидендов гос-ву начнёт лить валюту, то поставил бы 26,50((((


26,52 :mrgreen:
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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