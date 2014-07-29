ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Додано: Сер 13 тра, 2020 16:07

SAndriy1 написав: proftpd66 написав: 31.05



26.15 31.0526.15

Смело Смело

Сам вопрос около двадцати шести и даже ниже - почти не вопрос. Вопрос только когда. Всё как обычно: от "все пропало - завтра 50", до обратного напряга у держателей валюты. У держателей валюты пока паники не наблюдается, думают что будет около 27, но будет ниже.Не знаю я сколько еще будет этот многолетний коридор с заезженными цифрами, но это может продолжаться еще годами, под разными соусами. Плохо это или хорошо - тоже не знаю. Но назвать это валютной стабильностью как-то язык не поворачивается, а тем более с маразматично падающими ставками по гривне при всех рисках коллапса (месяц назад по карте ставка 10%, сейчас смотрю 7% - вообще не хочется ни копейки и ни цента держать под такие проценты )В чем долгосрочно держать деньги становится все более и более не понятно.Б==дські ці питання за==бують(с)