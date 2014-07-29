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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Вів 12 тра, 2020 23:43
31.05
26.15
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn
Ukreximbank или смерть!
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proftpd66
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Додано: Сер 13 тра, 2020 10:29
proftpd66 написав:
31.05
26.15
Смело
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SAndriy1
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Додано: Сер 13 тра, 2020 16:07
SAndriy1 написав: proftpd66 написав:
31.05
26.15
Смело
Сам вопрос около двадцати шести и даже ниже - почти не вопрос. Вопрос только когда. Всё как обычно: от "все пропало - завтра 50", до обратного напряга у держателей валюты. У держателей валюты пока паники не наблюдается, думают что будет около 27, но будет ниже.
Не знаю я сколько еще будет этот многолетний коридор с заезженными цифрами, но это может продолжаться еще годами, под разными соусами. Плохо это или хорошо - тоже не знаю. Но назвать это валютной стабильностью как-то язык не поворачивается, а тем более с маразматично падающими ставками по гривне при всех рисках коллапса (месяц назад по карте ставка 10%, сейчас смотрю 7% - вообще не хочется ни копейки и ни цента держать под такие проценты )
В чем долгосрочно держать деньги становится все более и более не понятно.
Б==дські ці питання за==бують(с)
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Alex2007
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Додано: Сер 13 тра, 2020 18:12
Смело в первую очередь потому, что каждый день может изменить не только цифру прогноза, но даже и направление (укрепление/ослабление)!
По поводу вышесказанного - согласен! Девалу быть, но не ясно когда! Поэтому:
а) сидеть с зеленью в кармане пока не грянет гром и тогда уже кататься на гривне
б) авось пронесёт (или по своим резонам) и юзать гривну до последнего или до каких-то маркеров
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SAndriy1
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:24
SAndriy1 написав:
Знал бы, что аудит отчетности Нафтогаза сделают так быстро и он для выплаты дивидендов гос-ву начнёт лить валюту, то поставил
бы 26,50((((
поставили на 15/05 как раз очень правильно, поздравляю с первым местом
средний на сегодня 26,85(+/-2коп)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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prodigy
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:43
Alex2007 написав: SAndriy1 написав: proftpd66 написав:
31.05
26.15
Смело
Сам вопрос около двадцати шести и даже ниже - почти не вопрос. Вопрос только когда. Всё как обычно: от "все пропало - завтра 50", до обратного напряга у держателей валюты. У держателей валюты пока паники не наблюдается, думают что будет около 27, но будет ниже.
Не знаю я сколько еще будет этот многолетний коридор с заезженными цифрами, но это может продолжаться еще годами, под разными соусами. Плохо это или хорошо - тоже не знаю. Но назвать это валютной стабильностью как-то язык не поворачивается, а тем более с маразматично падающими ставками по гривне при всех рисках коллапса (месяц назад по карте ставка 10%, сейчас смотрю 7% - вообще не хочется ни копейки и ни цента держать под такие проценты )
В чем долгосрочно держать деньги становится все более и более не понятно.
Б==дські ці питання за==бують(с)
на сегодня нет ни одного надежного актива, доступного пересичному
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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prodigy
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:46
prodigy написав: SAndriy1 написав:
Знал бы, что аудит отчетности Нафтогаза сделают так быстро и он для выплаты дивидендов гос-ву начнёт лить валюту, то поставил
бы 26,50((((
поставили на 15/05 как раз очень правильно, поздравляю с первым местом
средний на сегодня 26,85(+/-2коп)
Спасибо, но нет))) думаю будет 26,80 и победа будет у uaprofi )))
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SAndriy1
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:47
prodigy написав:
на сегодня нет ни одного надежного актива, доступного пересичному
золото?
ну если не сейчас брать, а "вчера"
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