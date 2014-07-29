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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1644164516461647
Повідомлення Додано: Вів 12 тра, 2020 23:43

31.05

26.15
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 10:29

  proftpd66 написав:31.05

26.15

Смело ;)
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 16:07

  SAndriy1 написав:
  proftpd66 написав:31.05

26.15

Смело ;)


Сам вопрос около двадцати шести и даже ниже - почти не вопрос. Вопрос только когда. Всё как обычно: от "все пропало - завтра 50", до обратного напряга у держателей валюты. У держателей валюты пока паники не наблюдается, думают что будет около 27, но будет ниже.

Не знаю я сколько еще будет этот многолетний коридор с заезженными цифрами, но это может продолжаться еще годами, под разными соусами. Плохо это или хорошо - тоже не знаю. Но назвать это валютной стабильностью как-то язык не поворачивается, а тем более с маразматично падающими ставками по гривне при всех рисках коллапса (месяц назад по карте ставка 10%, сейчас смотрю 7% - вообще не хочется ни копейки и ни цента держать под такие проценты ) :roll:

В чем долгосрочно держать деньги становится все более и более не понятно.
Б==дські ці питання за==бують(с) :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 18:12

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Смело в первую очередь потому, что каждый день может изменить не только цифру прогноза, но даже и направление (укрепление/ослабление)!
По поводу вышесказанного - согласен! Девалу быть, но не ясно когда! Поэтому:
а) сидеть с зеленью в кармане пока не грянет гром и тогда уже кататься на гривне
б) авось пронесёт (или по своим резонам) и юзать гривну до последнего или до каких-то маркеров
;)
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 09:24

  SAndriy1 написав:Знал бы, что аудит отчетности Нафтогаза сделают так быстро и он для выплаты дивидендов гос-ву начнёт лить валюту, то поставил бы 26,50((((



поставили на 15/05 как раз очень правильно, поздравляю с первым местом

средний на сегодня 26,85(+/-2коп)
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:43

  Alex2007 написав:
  SAndriy1 написав:
  proftpd66 написав:31.05

26.15

Смело ;)


Сам вопрос около двадцати шести и даже ниже - почти не вопрос. Вопрос только когда. Всё как обычно: от "все пропало - завтра 50", до обратного напряга у держателей валюты. У держателей валюты пока паники не наблюдается, думают что будет около 27, но будет ниже.

Не знаю я сколько еще будет этот многолетний коридор с заезженными цифрами, но это может продолжаться еще годами, под разными соусами. Плохо это или хорошо - тоже не знаю. Но назвать это валютной стабильностью как-то язык не поворачивается, а тем более с маразматично падающими ставками по гривне при всех рисках коллапса (месяц назад по карте ставка 10%, сейчас смотрю 7% - вообще не хочется ни копейки и ни цента держать под такие проценты ) :roll:

В чем долгосрочно держать деньги становится все более и более не понятно.
Б==дські ці питання за==бують(с) :mrgreen:


на сегодня нет ни одного надежного актива, доступного пересичному
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:46

  prodigy написав:
  SAndriy1 написав:Знал бы, что аудит отчетности Нафтогаза сделают так быстро и он для выплаты дивидендов гос-ву начнёт лить валюту, то поставил бы 26,50((((


поставили на 15/05 как раз очень правильно, поздравляю с первым местом

средний на сегодня 26,85(+/-2коп)


Спасибо, но нет))) думаю будет 26,80 и победа будет у uaprofi )))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:47

  prodigy написав:
на сегодня нет ни одного надежного актива, доступного пересичному


золото?
ну если не сейчас брать, а "вчера"
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