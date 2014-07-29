ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

реально не рискнул бы даже вчера
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:45
реально не рискнул бы даже вчера
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 16 тра, 2020 00:18
во время кризиса товары могут стоить "дёшево" но их всё равно никто не покупает.
золото - может на на некоторое время/некоторых территориях/странах - стать обычным товаром - ликвидным, но не очень ценным
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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