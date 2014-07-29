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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1645164616471648
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:45

  19yuriy91 написав:
  prodigy написав:
на сегодня нет ни одного надежного актива, доступного пересичному


золото?
ну если не сейчас брать, а "вчера"


реально не рискнул бы даже вчера
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 00:18

  19yuriy91 написав:
  prodigy написав:
на сегодня нет ни одного надежного актива, доступного пересичному


золото?
ну если не сейчас брать, а "вчера"


во время кризиса товары могут стоить "дёшево" но их всё равно никто не покупает.
золото - может на на некоторое время/некоторых территориях/странах - стать обычным товаром - ликвидным, но не очень ценным
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
uaprofi
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 11:31

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Нехай 26,55 на чергову дату.
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10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 13:16

  10/9/9 написав:Карантин триває, коли закінчиться, невідомо. Люде в масках.
Нехай 26,55 на чергову дату.


Поставлю на 27.00
Промтоварная потребительская розница понемногу но начинает работать, возрастет немного спрос на доллары для закупок.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 13:33

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Сейчас пойдет очередной загон в овгз, точнее уже пошел на уходящей неделе крупной партией.
В двадцатых числах дно будет около 26, может даже 25.75 на пару часов специально для паникеров или самых умных и хитрых.
К 31.05 отскочит до района 26.5.
Ничего особо нового от этих "стабилизаторов" курса ожидать не стоит.

Итого: 31.05 - 26.54.

п.с. Почему нафтогаз не продавал валюту по 28? Или в принципе по 27,5-28 - не доводя курс до 28-29? Или срочно-срочно нужно было продавать именно последнее время?
п.с2. А подачки от мвф становятся всё смешнее и смешнее. Раньше речь шла про 17 млрд, 40 млрд (за пару лет). Тут становятся во все позы, выполняя все приказы господ, и разговор идет до 8-10 млрд за пару лет, а первый транш до 2 млрд. :shock: Позор. Ганьба.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2020 15:04

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

26,40
SAndriy1
 
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