реально не рискнул бы даже вчера
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:45
реально не рискнул бы даже вчера
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 16 тра, 2020 00:18
во время кризиса товары могут стоить "дёшево" но их всё равно никто не покупает.
золото - может на на некоторое время/некоторых территориях/странах - стать обычным товаром - ликвидным, но не очень ценным
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Суб 16 тра, 2020 11:31
Карантин триває, коли закінчиться, невідомо. Люде в масках.
Нехай 26,55 на чергову дату.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
Додано: Суб 16 тра, 2020 13:16
Поставлю на 27.00
Промтоварная потребительская розница понемногу но начинает работать, возрастет немного спрос на доллары для закупок.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Суб 16 тра, 2020 13:33
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Сейчас пойдет очередной загон в овгз, точнее уже пошел на уходящей неделе крупной партией.
В двадцатых числах дно будет около 26, может даже 25.75 на пару часов специально для паникеров или самых умных и хитрых.
К 31.05 отскочит до района 26.5.
Ничего особо нового от этих "стабилизаторов" курса ожидать не стоит.
Итого: 31.05 - 26.54.
п.с. Почему нафтогаз не продавал валюту по 28? Или в принципе по 27,5-28 - не доводя курс до 28-29? Или срочно-срочно нужно было продавать именно последнее время?
п.с2. А подачки от мвф становятся всё смешнее и смешнее. Раньше речь шла про 17 млрд, 40 млрд (за пару лет). Тут становятся во все позы, выполняя все приказы господ, и разговор идет до 8-10 млрд за пару лет, а первый транш до 2 млрд. Позор. Ганьба.
Додано: Суб 16 тра, 2020 15:04
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
26,40
Додано: Суб 16 тра, 2020 22:11
думаю, 8-10 не будет
остановятся на 5-6
на 31/05 26,89
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Суб 16 тра, 2020 23:16
минимум думаю будет 18 - 20 мая (но НБУ сейчас исправно выполняет свои функции т.е. больше чем по 10 копеек в день не даст просесть - т.е. 26,3- 26,4 18 - 20 мая, а дальше только рост но опять же не очень резкий - итого на конец мая думаю будет 26,95 на межбанке. Нал сейчас чегото начал быть выше межбанка на копеек 10.
Итого: прогноз на конец мая 27,05
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
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