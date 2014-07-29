ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Додано: Суб 16 тра, 2020 13:33

31.05 - 26.54.

Сейчас пойдет очередной загон в овгз, точнее уже пошел на уходящей неделе крупной партией.В двадцатых числах дно будет около 26, может даже 25.75 на пару часов специально для паникеров или самых умных и хитрых.К 31.05 отскочит до района 26.5.Ничего особо нового от этих "стабилизаторов" курса ожидать не стоит.Итого:п.с. Почему нафтогаз не продавал валюту по 28? Или в принципе по 27,5-28 - не доводя курс до 28-29? Или срочно-срочно нужно было продавать именно последнее время?п.с2. А подачки от мвф становятся всё смешнее и смешнее. Раньше речь шла про 17 млрд, 40 млрд (за пару лет). Тут становятся во все позы, выполняя все приказы господ, и разговор идет до 8-10 млрд за пару лет, а первый транш до 2 млрд.Позор. Ганьба.