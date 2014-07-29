RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1646164716481649
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 20:12

На 31.05 - 26,62.
AlexTk
1
 
Повідомлень: 448
З нами з: 08.09.09
Подякував: 9 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 22:24

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Опять тесный вагончик формируется...
Пусть будет 26.69
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27034
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1154 раз.
Подякували: 6453 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<1 ... 1646164716481649
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Прогноз курса валют НЕклассическими (альтернативными) метода
uaprofi » Пон 30 гру, 2019 03:41
3 11128
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 гру, 2019 18:01
Alex2007
Падение курса гривны произошло по политическим причинам
MASK1RIN » Вів 29 лип, 2014 23:34
2 7851
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 лют, 2016 14:15
anna_krav
Прогноз споживання газу в 2015 році в Україні
<LeV> » Пон 30 бер, 2015 10:22
7 9552
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 лют, 2016 10:45
Anna_Kravchenko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.