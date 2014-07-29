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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Нед 17 тра, 2020 20:12
На 31.05 - 26,62.
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AlexTk
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Додано: Нед 17 тра, 2020 22:24
Опять тесный вагончик формируется...
Пусть будет 26.69
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Faceless
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Додано: Пон 18 тра, 2020 00:18
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Mayag
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Додано: Вів 19 тра, 2020 01:26
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yurko81
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