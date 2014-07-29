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Додано: Нед 17 тра, 2020 22:24
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Опять тесный вагончик формируется...
Пусть будет 26.69
Додано: Пон 18 тра, 2020 00:18
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
26.8
Додано: Нед 31 тра, 2020 11:22
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
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