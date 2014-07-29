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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1646164716481649
Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 20:12

На 31.05 - 26,62.
AlexTk
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Повідомлення Додано: Нед 17 тра, 2020 22:24

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Опять тесный вагончик формируется...
Пусть будет 26.69
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 18 тра, 2020 00:18

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

26.8
Mayag
 
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26.5
yurko81
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 11:22

  Faceless написав:Опять тесный вагончик формируется...
Пусть будет 26.69

пробачте, не бачу таблиці
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 13:11

  prodigy написав:
  Faceless написав:Опять тесный вагончик формируется...
Пусть будет 26.69

пробачте, не бачу таблиці


...И даже без таблицы рискну наперед Вас поздравить.
AlexTk
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Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 15:15

Курсы на 15:10:

https://obmen.lviv.ua/  26,93
https://obmenka24.kiev.ua/  26,87
https://obmenka.od.ua/  26,89
https://obmenka.kharkov.ua/  26,89
https://obmen.dp.ua/  26,90
https://obmenka.vinnica.ua/  26,95
https://obmin.chernivtsi.ua/  26,90
http://obmen.zaporizhzhe.ua/  26,88
http://obmin.khmelnitskiy.ua/ 26,94

Средний по девяти городам: 26,9056
AlexTk
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