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Додано: Нед 17 тра, 2020 22:24
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Опять тесный вагончик формируется...
Пусть будет 26.69
Додано: Пон 18 тра, 2020 00:18
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
26.8
Додано: Нед 31 тра, 2020 11:22
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Нед 31 тра, 2020 13:11
Додано: Нед 31 тра, 2020 15:15
Курсы на 15:10:
Средний по девяти городам: 26,9056
Додано: Нед 31 тра, 2020 16:54
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Дякую AlexTk за оперативні дані
Поздоровляємо переможців IV етапу конкурсу за II квартал 2020р!
І місце - prodigy з похибкою трохи менше 2 коп.
ІІ місце - freeze з похибкою трохи більше 9 коп.
ІІІ місце - Mayag з похибкою трохи більше 10 коп.
Також вітання uaprofi з виходом на 1 місце в абсолютному рейтингу
Прогнози на середину червня приймаються до кінця дня 02.06
Додано: Нед 31 тра, 2020 17:11
15.06 - 26.3
30.06 26.6
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
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