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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 1647164816491650
Повідомлення Додано: Нед 31 тра, 2020 20:18

на 15.06 - 27.50
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 10:12

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Поздравляю победителя и призёров))))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 10:25

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

на 15.06 - 27.13
ricardo
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 14:07

26.50 на середину червня
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Повідомлення Додано: Пон 01 чер, 2020 16:34

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

26,59 на середину июня
Alex2007
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