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Додано: Нед 31 тра, 2020 20:18
на 15.06 - 27.50
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Пон 01 чер, 2020 10:12
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Поздравляю победителя и призёров))))
Додано: Пон 01 чер, 2020 10:25
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
на 15.06 - 27.13
Додано: Пон 01 чер, 2020 16:34
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
26,59 на середину июня
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