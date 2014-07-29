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Додано: Вів 02 чер, 2020 19:04
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
26.6
Додано: Вів 02 чер, 2020 20:10
беспорядки в штатах будут способствовать тому, что народ потихоньку начнёт избавляться от бакса.
думаю доллар будет немного дешеветь относительно большинства валют. и гривна тоже в этом списке.
во общем 26,68 на середину июня
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Вів 02 чер, 2020 21:54
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Оставлю старый прогноз - 26,69 на середину июня. Имхо некоторое снижение будет, на конец мая недостаточно сползли, но думаю еще сползем.
Додано: Вів 02 чер, 2020 22:36
На Тернопільщині Олександр Іванович Корейко поцупив 150 тисяч тонн зерна (2700 вагонів) на суму 800 млн грн.
А ви кажете, карантин, все завмерло. Пани крадуть і вдень і вночі, не покладаючи волохатих лап.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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