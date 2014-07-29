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Додано: Вів 02 чер, 2020 19:04
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
26.6
Додано: Вів 02 чер, 2020 20:10
беспорядки в штатах будут способствовать тому, что народ потихоньку начнёт избавляться от бакса.
думаю доллар будет немного дешеветь относительно большинства валют. и гривна тоже в этом списке.
во общем 26,68 на середину июня
ТАСя (UAH 19%), cib(EUR 4%)
Додано: Вів 02 чер, 2020 21:54
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
Оставлю старый прогноз - 26,69 на середину июня. Имхо некоторое снижение будет, на конец мая недостаточно сползли, но думаю еще сползем.
Додано: Вів 02 чер, 2020 22:36
На Тернопільщині Олександр Іванович Корейко поцупив 150 тисяч тонн зерна (2700 вагонів) на суму 800 млн грн.
А ви кажете, карантин, все завмерло. Пани крадуть і вдень і вночі, не покладаючи волохатих лап.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
Додано: Вів 02 чер, 2020 23:35
Додано: Сер 03 чер, 2020 09:48
ЗЕцпредседатель Фунт.
Так питання в тому, що, по факту, куди не поглянь - все або профінансоване на 5-10%, або розкрадене.
Пожежі - а немає пожежної техніки і пожежників, пожежники звільнені, бо Аваков сказав, що пожежі будуть гасити волонтери задарма, грошей на техніку ніхто не виділяв, чи виділяв у розмірі кількох відсотків.
Медицина - а немає ні вірусологів, ні медтехніки, вірусологів просто не вчили, не було держзамовлення , в медвузах не навчали по такій спеціальності. Ну і медтехніки теж не було.
Навіть державна житниця порожня, чи то розкрадена, чи то зумисно розпродана.
І тут питання, якщо держпосадовець, який приймає посаду, не взнає, чи повні склади, чи порожні - то це вже злочин. А якщо все розкрадене, то це ж не одна людина розкрадала - а ціла команда. Ну і питання, хто сяде на 7-12 років згідно статті ч. 5 ст. 191, реальний злочинець, чи ЗЕцпредседатель Фунт?
Василь-Рівне - в ігнор forever!
Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:59
Faceless
та вспомнилось вдруг, согласен с большинством, шо буде хде то в районе 26.70, но решил по выпендриваться, шоб не думали, что ориентируюсь на других и сижу из за этого до последнего да и скушно, кода пачти у всех адинаково...
а шо делать?
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