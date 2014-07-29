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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Пон 15 чер, 2020 15:08
Курсы на 15:05https://obmen.lviv.ua/
26,83https://obmenka24.kiev.ua/
26,80https://obmenka.od.ua/
26,88https://obmenka.kharkov.ua/
26,85https://obmen.dp.ua/
26,90https://obmenka.vinnica.ua/
26,85https://obmin.chernivtsi.ua/
26,85http://obmen.zaporizhzhe.ua/
26,83http://obmin.khmelnitskiy.ua/
26,80
Средний курс по девяти городам 26,8433
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AlexTk
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