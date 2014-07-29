ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

Средний курс по девяти городам 26,8433
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Додано: Пон 15 чер, 2020 15:08
Курсы на 15:05
Средний курс по девяти городам 26,8433
Додано: Пон 15 чер, 2020 18:27
Поздравляю нас двоих с І-м и ІІ-м местом))
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
Додано: Пон 15 чер, 2020 18:31
Дякую AlexTk за оперативні дані
Поздоровляємо переможців V етапу конкурсу за II квартал 2020р!
І місце - знову prodigy, з похибкою трохи більше 6 коп.
ІІ місце - AlexTk, з похибкою трохи більше 7 коп.
ІІІ місце - freeze, з похибкою трохи більше 11 коп.
Також вітання AlexTk з виходом на 1 місце в абсолютному рейтингу
Прогнози на кінець червня приймаються до кінця дня 17.06
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