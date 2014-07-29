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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2020 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1649165016511652
Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 15:08

Курсы на 15:05

https://obmen.lviv.ua/  26,83
https://obmenka24.kiev.ua/  26,80
https://obmenka.od.ua/  26,88
https://obmenka.kharkov.ua/  26,85
https://obmen.dp.ua/  26,90
https://obmenka.vinnica.ua/  26,85
https://obmin.chernivtsi.ua/  26,85
http://obmen.zaporizhzhe.ua/  26,83
http://obmin.khmelnitskiy.ua/ 26,80

Средний курс по девяти городам 26,8433
AlexTk
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:27

  AlexTk написав:Курсы на 15:05

https://obmen.lviv.ua/  26,83
https://obmenka24.kiev.ua/  26,80
https://obmenka.od.ua/  26,88
https://obmenka.kharkov.ua/  26,85
https://obmen.dp.ua/  26,90
https://obmenka.vinnica.ua/  26,85
https://obmin.chernivtsi.ua/  26,85
http://obmen.zaporizhzhe.ua/  26,83
http://obmin.khmelnitskiy.ua/ 26,80

Средний курс по девяти городам 26,8433


Поздравляю нас двоих с І-м и ІІ-м местом))
Жванецкий: Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 18:31

Дякую AlexTk за оперативні дані

Зображення

Поздоровляємо переможців V етапу конкурсу за II квартал 2020р!

І місце - знову prodigy, з похибкою трохи більше 6 коп.
ІІ місце - AlexTk, з похибкою трохи більше 7 коп.
ІІІ місце - freeze, з похибкою трохи більше 11 коп.

Також вітання AlexTk з виходом на 1 місце в абсолютному рейтингу

Прогнози на кінець червня приймаються до кінця дня 17.06
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 15 чер, 2020 21:08

Гадаю, 27,00.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
10/9/9
 
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